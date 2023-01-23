Borç yapılandırması ile ilgili düzenlemenin detlarının bugün Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. Düzenlemeyle ilgili sızan bilgiler arasında Bağ-Kur ve SSK prim borçlarının da yapılandırma kapsamında değerlendirmeye alınacağı iddiası EYT'lileri heyecanlandırdı. Peki, EYT'lilerin Bağ-Kur ve SSK prim borçları yapılandırılacak mı? İşte detaylar...