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EYT'lilere borç yapılandırmadan yararlandırma fırsatı! İşte detaylar

Borç yapılandırma düzenlemesinin detaylarının bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. Peki, olası düzenlemede prim affı yer alırsa EYT'liler bundan yararlanabilecek mi? İşte merak edilen detaylar...

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  • EYT'lilere borç yapılandırmadan yararlandırma fırsatı! EYT'lilerin Bağ-Kur ve SSK prim borçları yapılandırılacak mı? İşte detaylar

    Borç yapılandırması ile ilgili düzenlemenin detlarının bugün Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. Düzenlemeyle ilgili sızan bilgiler arasında Bağ-Kur ve SSK prim borçlarının da yapılandırma kapsamında değerlendirmeye alınacağı iddiası EYT'lileri heyecanlandırdı. Peki, EYT'lilerin Bağ-Kur ve SSK prim borçları yapılandırılacak mı? İşte detaylar...
  • EYT'lilere borç yapılandırmadan yararlandırma fırsatı! EYT'lilerin Bağ-Kur ve SSK prim borçları yapılandırılacak mı? İşte detaylar

    HANGİ BORÇLARA YAPILANDIRMA GELECEK?

    Yapılandırma işleminin vergi borçları; maliyeye olan vergi borçları henüz kesinleşmemiş veya dava sürecinde olan cezalar, Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim kredileri, motorlu taşıt vergileri, trafik cezaları, nüfus cezaları, askerlik cezaları, otoyol ve köprülerden kaçak geçiş ücretleri ve cezaları, gümrük cezaları ve sosyal güvenlik kurumu tarafından takip edilen sigorta primlerini kapsaması bekleniyor.
  • EYT'lilere borç yapılandırmadan yararlandırma fırsatı! EYT'lilerin Bağ-Kur ve SSK prim borçları yapılandırılacak mı? İşte detaylar

    EYT'LİLER BORÇ YAPILANDIRMADAN YARARLANACAK MI?

    EYT 'den yararlama şartları arasında prim borçlarının ödenmiş olması şartı yer alıyor. EYT'den yararlanmak isteyen vveya çalışma hayatına devam edecek çalışanlar arasında prim borçlarının ödemesi açısında bir fark olmadığı için borçlanma düzenlemesinden EYT'den yararlanmak isteyen mükellefler 
  • EYT'lilere borç yapılandırmadan yararlandırma fırsatı! EYT'lilerin Bağ-Kur ve SSK prim borçları yapılandırılacak mı? İşte detaylar

    EYT’LİLER KAÇ GÜN PRİME TABİ?

    8 Eylül 1999 tarihine kadar normal emeklilikte yaş koşulu aranmıyordu. Sadece prim günü eksik olan kişilere tanınan kısmi emeklilikte yaş koşulu vardı. Bu koşullar çalışma statülerine göre değişiyordu. 
  • EYT'lilere borç yapılandırmadan yararlandırma fırsatı! EYT'lilerin Bağ-Kur ve SSK prim borçları yapılandırılacak mı? İşte detaylar

    8 EYLÜL 199 ÖNCESİNDE EMEKLİLİK ŞARTLARI NASILDI?

    8 Eylül 1999 öncesi emeklilik koşulları statüye göre koşullar şöyle idi:

    SSK (4A):

    Normal emeklilik: Kadın 20, erkek 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 prim günü.

    Kısmi emeklilik: 15 yıl sigortalılık süresi, kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş ve 3600 prim günü.

    BAĞ-KUR (4B)

    Normal emeklilik: Kadın 20 tam yıl (7200 gün), erkek 25 tam yıl (9000 gün) prim.

    Kısmi emeklilik: Kadın 50, erkek 55 yaş ve 15 tam yıl (5400 gün) prim.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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