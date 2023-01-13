SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı’na tabi EYT’liler hangi koşullarda emekli olacaklar?

Emeklilik için halen prim günü, sigortalılık süresi ve yaş şartı bulunuyor. EYT’liler ilk iki şartı yerine getirmişlerse veya getirdiklerinde yaşa bakılmaksızın emekli olabilecekler.

Çalışma statüsüne göre ilk iki koşul şöyle:

SSK: 5000 prim günü, kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi.

BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı: Kadınlarda 20 tam yıl (7200 prim günü), erkeklerde 25 tam yıl (9000 prim günü).