EYT yasası bugün TBMM'de görüşülecek

HABERTURK.COM

Milyonların beklediği EYT yasa tasarısı bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş dün konuyla ilgili yaptığı açıklamada "İlk gündem maddemiz EYT. Tüm partilerimiz destek verirse EYT ile ilgili 4 maddelik yasa teklifinin görüşmelerine yarın başlar Çarşamba günü de nihayete erdiririz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

TBMM yaşanan deprem felaketlerinin ardından 6 Şubat'ta 21 gün faaliyetlerine ara vermişti. Bu sebeple daha önce planlanan EYT yasası görüşmeleri de ertelendi.

KİMLER HEMEN EMEKLİ OLABİLECEK?

TBMM Genel Kurulu gündemindeki kanun teklifi yasalaştığında, 8 Eylül 1999 öncesinde çalışmaya başlayanlardan, çalışma statüsüne göre aşağıdaki koşulları sağlayanlar hemen emekli olabilecekler. Çalışma statülerine göre emeklilik koşulları şöyle:

SSK’lı kadınlar: 20 yıl sigortalılık süresi ve 5000 – 5975 arası prim günü.

SSK’lı erkekler: 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 – 5975 arası prim günü.

BAĞ-KUR’lu kadınlar: 7200 prim günü.

BAĞ-KUR’lu erkekler: 9000 prim günü.

Emekli Sandığı’na tabi kadınlar: 7200 prim günü.

Emekli Sandığı’na tabi erkekler: 9000 prim günü.

Sigortalı çalışmaya 8 Eylül 1999 tarihinden önce başlayan ancak yukarıdaki koşulları henüz tamamlamamış olanlar ise koşulları yerine getirdikleri tarihten itibaren emekli olmaya hak kazanacaklar.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANINCA DİLEKÇE VERİLEBİLECEK

EYT yasası bu hafta TBMM’de kabul edilirse, Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren, koşulları yerine getirmiş olan kişiler emeklilik dilekçesi verebilecekler.

5510 Sayılı Kanun’a göre, 4A (SSK) ve 4B (BAĞ-KUR) kapsamındaki kişilerden emekli aylığı almaya hak kazananlara, emeklilik dilekçesi verdikleri tarihten sonraki ay başından itibaren aylık bağlanır.

4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki kişilerden hala görevde olanların aylıkları, yetkili makamdan alınan emekliye sevk onayı üzerine görevleriyle ilişiği kesildiği tarihi takip eden ay başından başlatılır.

Memuriyetten istifa, ihraç vs gibi her ne şekilde olursa olsun ayrılmış ve daha sonra SSK ya da BAĞ-KUR gibi başka bir statüde çalışmamış olanlardan emeklilik koşullarını yerine getirmiş olanlara, emeklilik dilekçesi verdikleri tarihi izleyen ay başından itibaren aylıkları bağlanıyor.

Buna göre, mart ayı içinde emeklilik dilekçesi verenlerin aylıkları 1 Nisan 2023 tarihinden geçerli olmak üzere bağlanacak.

Koşulları henüz yerine getirmemiş olan kişiler ise koşulları tamamladıkları tarihten itibaren emeklilik dilekçesi verdiklerinde, dilekçeyi izleyen ay başından itibaren aylıkları bağlanacak.