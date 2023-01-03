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EYT yasası ne zaman çıkacak?

EYT yasasının ne zaman çıkacağı sorusu gündemdeki yerini aldı. Yaklaşık 2,5 milyon vatandaşın emekliliğine fırsat verecek EYT yasasının detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. EYT yasası Meclis'ten geçerek Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek. İşte EYT'nin ne zaman yürürlüğe gireceğine ilişkin detaylar...

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  • EYT yürürlüğe girdi mi, Meclis'e sunuldu mu? 2023 EYT yasası ne zaman çıkacak, Resmi Gazete'de ne zaman yayınlanır?

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için beklenen müjde geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "1999 öncesi işe başlayan çalışanlarımızın emeklilik yaşı ile beklentilerini karşılayan adımın müjdesi ile kendilerine desteğimizi sergileme yoluna gidiyoruz." sözeriyle düzenlemede yaş şartının da kaldırıldığını belirtti. Açıklamaların ardından gözler EYT'nin ne zaman çıkacağına çevrildi. İşte konuya dair ayrıntılar...
  • EYT yürürlüğe girdi mi, Meclis'e sunuldu mu? 2023 EYT yasası ne zaman çıkacak, Resmi Gazete'de ne zaman yayınlanır?

    EYT YASASI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, son olarak katıldığı bir televizyon programında "Süreç aşama aşama ilerleyecek. Meclis kararını verecek. Ocak ayı içinde Meclis'e ileteceğiz." dedi. Buna göre; düzenlemenin kısa sürede Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.
  • EYT yürürlüğe girdi mi, Meclis'e sunuldu mu? 2023 EYT yasası ne zaman çıkacak, Resmi Gazete'de ne zaman yayınlanır?

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CANLI YAYINDA AÇIKLADI

    Beştepe'de Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusundaki düzenleme için zirve yapıldı. Zirve sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir açıklamalarda bulundu. 
  • EYT yürürlüğe girdi mi, Meclis'e sunuldu mu? 2023 EYT yasası ne zaman çıkacak, Resmi Gazete'de ne zaman yayınlanır?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında satır başları şu şekilde;

    "Aziz milletim, değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum.

    Bugün ülkemizin tüm tartışma alanlarını, milletimizin her kesimin beklentilerini çözmüş olarak 2023'e girme kararlılığımızın son örneği olan EYT ile ilgili düzenleme müjdesiyle huzurundayım.

    Kamuoyunda emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT olarak bilinen düzenleme uzun süre kapsamlı çalışmanın ardından nihai halini almıştır.

    Ülkemizdeki sosyal güvenlik sistemini, sürdürülebilir, makul, adil seviyeye getirilmesi hususunda önemli reformlara imza atmış hükümetiz.
  • EYT yürürlüğe girdi mi, Meclis'e sunuldu mu? 2023 EYT yasası ne zaman çıkacak, Resmi Gazete'de ne zaman yayınlanır?

    Geçmiş yıllardaki gerçeklerden kopuk uygulamalar sebebiyle kamu bütçesine büyük yük bindiren sosyal güvenlik sistemini yönetilebilir hale getirmek için çok çalıştık, uğraştık.

    Elbette her reform, düzenleme beraberinde yeni tartışmaları da getirmiştir. Bunlardan biri de 1999 düzenlemesine göre emeklilikte yıl ve prim günü şartını doldurduğu halde yaş şartı sebebiyle beklemek zorunda kalan çalışanlarımızın talepleridir.

    Prensip olarak 20 veya 25 yıl çalışmış kişinin çalıştığı süreden çok daha uzun dönem emekli maaşı alabileceği sistemin sürdürebilir olmadığına inanıyoruz.

    Geçmiş yıllarda bunun acısı çok yaşanmıştır. Sistemin idamesine zarar vermeden ülke ekonomisi üzerine kaldıramayacak yükler bindireceği için uzun yıllar böyle bir düzenlemeye sıcak bakmadık.
  • EYT yürürlüğe girdi mi, Meclis'e sunuldu mu? 2023 EYT yasası ne zaman çıkacak, Resmi Gazete'de ne zaman yayınlanır?

    85 milyon hep birlikte ortak geleceğimizi düşündüğümüz için konuyu derinlemesine incelemeden, hesabını kitabını sağlamca yapmadan herhangi taahhüt altına girmek istemedik.

    Küresel krizin ülkemize etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan sabit gelirli vatandaşlarımızın yanlarında olduğumuzu yüksek oranlı asgari ücret, memur ve emekli maaşı artışıyla gösterdik, gösteriyoruz.
  • EYT yürürlüğe girdi mi, Meclis'e sunuldu mu? 2023 EYT yasası ne zaman çıkacak, Resmi Gazete'de ne zaman yayınlanır?

    Küresel krizin ülkemize etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan sabit gelirli vatandaşlarımızın yanlarında olduğumuzu yüksek oranlı asgari ücret, memur ve emekli maaşı artışıyla gösterdik, gösteriyoruz.

    Asgari ücret rakamı da bu iradenin bir tezahürüdür. 1999 öncesi işe başlayan çalışanlarımızın emeklilik yaşı ile beklentilerini karşılayan adımın müjdesi ile kendilerine desteğimizi sergileme yoluna gidiyoruz.
  • EYT yürürlüğe girdi mi, Meclis'e sunuldu mu? 2023 EYT yasası ne zaman çıkacak, Resmi Gazete'de ne zaman yayınlanır?

    Devlet için fedakarlık anlamına gelen düzenlemeyle birlikte sistemi her türlü tartışmadan arındırarak yerli yerine oturtmuş olacağımıza inanıyorum.

    Her konuda her zaman olduğu gibi bu düzenlemeyi milletimiz için yapıyor ve adıyoruz.

    Hatırlayacak olursak ülkemizde emekli olabilmek için üç şartı, prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaşı tamamlamak gerekiyor.

    Yaptığımız düzenleme şartlardan ilk ikisini tamamlamış olup da sadece yaş sebebiyle emeklilik bekleyenleri kapsıyor. 

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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