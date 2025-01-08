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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Eyüpspor'da Jonjo Shelvey ile yollar ayrıldı! - ikas Eyüpspor Haberleri

        Eyüpspor'da Jonjo Shelvey ile yollar ayrıldı!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, İngiliz futbolcu Jonjo Shelvey ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 14:41 Güncelleme: 08.01.2025 - 14:41
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        Eyüpspor'da ayrılık açıklandı!
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        Eyüpspor'da İngiliz futbolcu Jonjo Shelvey’nin sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Kulübün resmi sosyal medya hesabında konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Jonjo Shelvey ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Jonjo Shelvey’e takımımıza vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

        Eyüpspor formasıyla 6 maçta 202 dakika süre alan Shelvey, gol ya da asist katkısı yapamadı.

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