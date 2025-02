Eyüpspor'dan Berke Özer açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 4. sırasında yer alan Eyüpspor'un asbaşkanı Fatih Kulaksız, Ekol TV'ye gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ŞIMARMADAN ADIM ADIM İLERLİYORUZ"

Kulaksız, "Yeni çıktığımız Süper Lig'de ilk sezonda gösterdiğimiz başarıyla, Eyüpspor Asbaşkanı, yöneticisi, taraftarı olarak gurur duyuyorum. Şu an itibariyle 20. haftada 4. sıradayız. Bunu sürdürülebilir hale getirmek lazım. Daha çok kat edeceğimiz mesafe var. Şımarmadan, adım adım ilerliyoruz. Şu an için bir başarı söz konusu ama bu sürdürülebilir olduğunda daha iyi olacak." dedi. Kulaksız, "Yeni çıktığımız Süper Lig'de ilk sezonda gösterdiğimiz başarıyla, Eyüpspor Asbaşkanı, yöneticisi, taraftarı olarak gurur duyuyorum. Şu an itibariyle 20. haftada 4. sıradayız. Bunu sürdürülebilir hale getirmek lazım. Daha çok kat edeceğimiz mesafe var. Şımarmadan, adım adım ilerliyoruz. Şu an için bir başarı söz konusu ama bu sürdürülebilir olduğunda daha iyi olacak." dedi.