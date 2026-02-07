Habertürk
        Eyüpspor, Dorin Rotariu'yu açıkladı - ikas Eyüpspor Haberleri

        Eyüpspor, Dorin Rotariu'yu açıkladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, 1. Lig temsilcisi Alagöz Holding Iğdır FK'den Rumen sağ kanat oyuncusu Dorin Rotariu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 18:20 Güncelleme: 07.02.2026 - 18:20
        Eyüpspor, Dorin Rotariu'yu açıkladı!
        Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, 1. Lig ekibi Iğdır FK'da top koşturan Rumen oyuncu Dorin Rotariu'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

        Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "ikas Eyüpspor'umuz, Iğdır FK forması giyen kanat oyuncusu Dorin Rotariu'yu sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. Yeni transferimiz Dorin Rotariu'ya, 'Semt-i Mukaddes'e hoş geldin.' diyor; eflatun-sarılı formamız ile başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

