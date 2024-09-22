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        Eyüpsultan'da duvar araçların üzerine çöktü

        İstanbul Eyüpsultan'da bir gecekondunun duvarı park halindeki araçların üzerine çöktü. 3 aracın zarar gördüğü olay anı kamerayla görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 17:45 Güncelleme: 22.09.2024 - 17:49
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        Eyüpsultan Silahtarağa Mahallesi'nde gece saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle bir gecekondunun çatısında çökme meydana geldi.

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        Çatıyı taşıyamayan duvarlar bitişikte bulunan boş araziye park edilmiş 3 aracın üzerine çöktü.

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        Büyük bir gürültü ile uyanan mahalle sakinleri park halindeki araçların duvarın altında kaldığını gördü. 

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        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine zabıta ekipleri sevk edilirken araç sahipleri ise emniyete giderek şikayetçi oldu.

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        Zabıta ekipleri iddiaya göre, araçların etrafına demir bariyer koyup şerit çekerek olay yerinden ayrıldı.

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        40 yıllık birikimi ile aldığı aracı zarar gören Selahattin Denizhan ise bu duruma çözüm bulunmasını istedi. 

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         Duvarın çökme anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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        Aracının üzerine duvar çöken Selahattin Denizhan, "Bu sabah saat 06.30 gecekondunun duvarı yıkıldı. Belediyeye gecekonduda sıkıntı olduğuna dair uyarıda bulunduk. Gecekondunun çatısı duvarın üzerine düşüyor, duvarda araçların üzerine düşüyor. Araçlarımız pert durumda. Eyüpsultan Belediyesi birisi bir şey yaptığında geliyor da böyle durumda niye gelmiyor? Gündüz burası çoluk çocuk dolu. Bu duvar çocukların üzerine yıkılsaydı ne olacaktı. Benim bir buçuk milyon zararım ne olacak? Böyle ihmalkarlıklar yapılmasın. Belediye halkına sahip çıksın. Gecekondu kimin bilmiyoruz, ev sahibi yok. Burası 10 yıldır boş. Belediyeden kimse bizi muhatap almıyor. Karakola gidip şikayetçi olduk. Biz yokken zabıta bu demirleri koyup çekip gitmiş. Bizi ne arayan var ne soran. Ben 40 senedir çalışıyorum. Benim bütün birikimim burada. Bunu kim ödeyecek" dedi.

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        #İstanbul Eyüpsultan
        #otomobil
        #Kaza
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