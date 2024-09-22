Eyüpsultan'da duvar araçların üzerine çöktü

Aracının üzerine duvar çöken Selahattin Denizhan, "Bu sabah saat 06.30 gecekondunun duvarı yıkıldı. Belediyeye gecekonduda sıkıntı olduğuna dair uyarıda bulunduk. Gecekondunun çatısı duvarın üzerine düşüyor, duvarda araçların üzerine düşüyor. Araçlarımız pert durumda. Eyüpsultan Belediyesi birisi bir şey yaptığında geliyor da böyle durumda niye gelmiyor? Gündüz burası çoluk çocuk dolu. Bu duvar çocukların üzerine yıkılsaydı ne olacaktı. Benim bir buçuk milyon zararım ne olacak? Böyle ihmalkarlıklar yapılmasın. Belediye halkına sahip çıksın. Gecekondu kimin bilmiyoruz, ev sahibi yok. Burası 10 yıldır boş. Belediyeden kimse bizi muhatap almıyor. Karakola gidip şikayetçi olduk. Biz yokken zabıta bu demirleri koyup çekip gitmiş. Bizi ne arayan var ne soran. Ben 40 senedir çalışıyorum. Benim bütün birikimim burada. Bunu kim ödeyecek" dedi.