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        Haberler Gündem Çevre Eyüpsultan'da gölde balık ölümleri | Son dakika haberleri

        Eyüpsultan'da göldeki balık ölümleri endişelendirdi

        İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki gölde kıyıya vuran balıklar, çevredeki vatandaşları tedirgin etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 17:53 Güncelleme: 27.12.2024 - 17:53
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        Eyüpsultan'da gölde balık ölümleri
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        İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Pirinççi Mahallesi'ndeki Varan Gölü olarak da adlandırılan bölgede, son günlerde çok sayıda balığın kıyıya vurduğu görüldü.

        Henüz nedeni belirlenemeyen balık ölümleri, mahallede yaşayanlarda tedirginliğe yol açtı.

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        Bölge sakinlerinden Batın Gürses, balık ölümlerinin önce düşük sayılarda görüldüğünü ancak son günlerde bu sayının hızla arttığını belirtti.

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        Gürses, göle tankerle atık boşaltılmış olabileceğini veya çevredeki fabrikalardan kaynaklanan kirlilik olabileceğini iddia ederek yetkililerin duruma müdahale etmesi çağrısında bulundu.

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