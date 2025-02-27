Ezan okunurken abdest alınır mı? Ezandan önce ve sonra abdest alınır mı?

Bazı kişilerin kafasında “Ezan okunduğu anda namaz kılınır mı?” soruları vardır. İslam dininde namaz kılmak, dini gerekliliklerden ve temel farz ibadetlerinden biridir. Birçok ayet, inananlar için oldukça hayırlı bir ibadet olduğunu aktarır. Bunlardan biri de Bakara Suresi 3. Ayettir. Buna göre;

“Onlar, gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler.”

Namaz için gerekli olan abdest ibadetinin kesinlikle söylenen kurallar çerçeveler içerisinde yapılması gerekir. Ezan okunduktan sonra mı yoksa önce mi abdest alınmalı? Ezan anında abdest almak doğru mu? Detayları sizin için derledik…

EZANDAN ÖNCE ABDEST ALINIR MI?

Ezandan önce abdest alınır mı? Abdest almak, namaz ibadeti için ilk adımların başındadır. Bu yapılmadan namaz kılınması kesinlikle yanlış kabul edilmiştir. Bunun yanı sıra Kur’an-ı Kerim okunması ya da herhangi bir ibadet yapılması için de abdest alınması önerisi vardır. Bu noktada kişilerin ezandan önce abdest alması daha doğru kabul edilir. İslam dininde namazı vaktinde kılmak önemli bir faktördür ve kesinlikle atlanmaması gerekir. Ancak yetişememe ve kazaya bırakma gibi durumlarda ezandan sonra abdest alma durumu da olabilir. Yine de en makbulü ezan öncesinde abdest almaktır.

EZAN OKUNDUKTAN SONRA ABDEST ALINIR MI?

Peki ezan okunduktan sonra abdest alınır mı? Namaz vaktinin geldiğinin çağrısını yapan ezan, namaz ibadetinin vaktinde icra edilmesi hususunda önem taşır. Bu kısımda ezan dinlenir, ve mümkünse içten tekrar edilmesi önemlidir. Sonrasında ise namaz ibadeti gerçekleştirilebilir. Bu nedenle kişilerin mümkünse ezan öncesinde abdest alması, sonrasında ise eğer mümkün değilse ezan okunduktan sonra alması doğrudur. Yani ezandan sonra alınan abdest de herhangi bir sorun içermez.

EZAN OKUNDUĞU ANDA NAMAZ KILINIR MI?

Peki ezan okunduğu anda namaz kılınır mı? Müezzinin söylediği tekrar edilebilir. Ancak ezan okunduğu anda namaz kılınmamalıdır. Bitimine kadar beklenip ondan sonra kılınabilir. Bu konuda bazı sünnetler vardır.

Ezanı yavaşça tekrar etmek ve başka bir iş yapmadan dinlemek sünnetler arasındadır.