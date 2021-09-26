Ezgi Avcı kaç yaşında? Ezgi Avcı evli mi? Magazin gündeminde son olarak Basketbolcu Nemanja Drusiric’le evliliğiyle gündeme gelen ünlü model hakkında bu soruların cevabı merak ediliyor. Peki, Ezgi Avcı kimdir? İşte merak edilen detaylar...

EZGİ AVCI KİMDİR?

Ezgi Avcı, 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Miss Turkey 2013'te üçüncü olan Avcı, yarışmadaki başarısı sonrası mankenlik yapmaya başladı. Ezgi Avcı eğitimini Florida da İşletme okuyarak tamamlamıştır. Survivor 2016'da ünlüler takımın da yarışan Ezgi Avcı, Karadağlı basketbolcu Nemanja Drusiric’le 2020 yalında süperiz bir şekilde evlendi. Ünlü model yaklaşık bir yıllık evliliğin ardından şiddetli geçimsizlik ve fikir ayrılığını gerekçe göstererek eşi Nemanja Drusiric’le boşandı.

Her model de olduğu gibi Ezgi Avcı'ın boyu da özellikle moda tutkunları tarafından araştırılıyor. Hemen belirtelim ki Ezgi Avcı 1.80 boyunda. Ezgi Avcı 2021 yılı itibariyle 26 yaşındadır.