Ezgi Böttger'in eseri oylamaya sunuldu

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Güzel sanatlar sanatçısı Ezgi Böttger'in eseri eseri Zürih'in çeşitli yerlerinde sergileniyor. Böttger'in yanı sıra 26 sanatçının daha eserleri sergileniyor. Eserler, halk tarafından oylanıyor. 16 Haziran'da sona erecek olan oylama sonucunda en çok beğeni alan 3 eser, Thalwil Kültür Günleri sırasında tekrar sergilenecek.