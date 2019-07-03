3 yıllık aşkın ardından nikah masasına oturan ve anlaşmalı boşanan çiftin ayrılığıyla ilgili ihanet iddiaları gündeme gelmişti.

Çıkan haberlerin ardından Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım’ın ortak basın açıklamasını yaptı;

26 Haziran 2019 tarihinden itibaren sonlanan evliliğimizle ilgili basında çıkan haberleri üzülerek takip ediyoruz. Sosyal medyada ve basında evliliğimizin sonlanmasının ardından çıkan haberler tamamen asılsızdır. Daha önce söylediğimiz gibi bundan sonra da ilişkimiz dostane olarak devam edecektir. Sizlerin de özel hayatımıza göstereceğiniz anlayış ve saygı için teşekkür ederiz.