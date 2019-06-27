Oyuncu Kaan Yıldırım ve Ezgi Eyüboğlu arasında soğuk rüzgârlar esiyor. Çift boşanma aşamasında olduğu iddia edilirken Eyüboğlu, sosyal medyada hesabında Yıldırım olan soyadını değiştirdi ve eşi ile olan bütün fotoğrafları sildi.

Bugün boşandıkları iddia edilen çiftin Ezgi Eyüboğlu’nun bu yaptıklarından sonra boşandıkları iddiaları tamamen doğrulanmış oldu.

"DAHA NİCE YILLARIMIZ OLSUN"

Birlikte rol aldıkları dizide tanışan Kaan Yıldırım ve Ezgi Eyüboğlu Yıldırım, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Oyuncu Kaan Yıldırım, geçtiğimiz aylarda eşi Ezgi Eyüboğlu Yıldırım ile evliliklerinin 2. yıldönümünü kutlamıştı.

Yıldırım, evliliklerinin 2. yıl dönümünü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Bugün evliliğimizin 2. yıl dönümü... Fazla söze gerek yok, sen zaten her şeyi biliyorsun. Seni çok seviyorum canım karım, daha nice yıllarımız olsun" notu düşerek kutlamıştı.