Ezgi Eyüpoğlu kimdir?

Payitaht Abdulhamit ve İntikam dizileriyle tanıdığımız ünlü oyuncunun hayatı merak konusu oldu. Sosyal medyada en çok araştırılanlar arasına giren Ezgi Eyüboğlu'nun kariyeri ve hayatı haberimizde...
EZGİ EYÜBOĞLU KİMDİR?
İstanbul Üniversitesi Iktisat Bölümünü bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde master yapmıştır. 2012 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Aybige Hatun rolüyle ünlenmiştir. Ardından Sudan Bıkmış Balıklar dizisinde rol almıştır. Ama asıl çıkışını 2015'te başrollerini eşi Kaan Yıldırım ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Kumsal Güçlü karakterini canlandırmıştır.Son olarak ise Payitaht Abdülhamid adlı dizide Ahsen karakterini canlandırmaktadır.
Kişisel Hayatı
14 Mayıs 2016 yılında Kaan Yıldırım ile Esma Sultan Yalısı'nda evlendi. Çift 26 Haziran 2019 tarihinde boşandılar.
Filmografi
TV Dizileri ve Film
2007 Senin Uğruna - Konuk Oyuncu
2008 Arka Sokaklar - Konuk Oyuncu
2011 Kalbim Seni Seçti Derin Başrol Oyuncusu
2011 Muhteşem Yüzyıl Aybige Yardımcı Karakter
2012 Sudan Bıkmış Balıklar Zeynep Başrol Oyuncusu
2012 Yalan Dünya - Konuk Oyuncu 27.Bölüm
2013-2014 İntikam Cemre Arsoy Yardımcı Karakter
2014 Yasak Asude (Nazım Bey'in Kızı) Başrol Oyuncusu
2014 Ulan İstanbul Ada Akça Konuk Oyuncu 11-14.Bölüm
2015 Adı Mutluluk Kumsal Güçlü Başrol Oyuncusu
2017 Payitaht Abdulhamit Melike (Ahsen) Yardimci Karakter
2010 Kutsal Damacana Dracoola - Yardımcı Karakter
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