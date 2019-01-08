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Partiye gazeteci sevgilisi Kanat Akkaya ile katılan oyuncu Şebnem Bozuklu, Ali Atay ile başrolünü paylaştığı yeni filmi “Turkish’i Dondurma” filminden bahsetti. Bozoklu, "Filmimizin çekimleri çok güzel geçti. Daha erken vizyona girmek isterdik ama o kadar çok film var ki en uygun tarihin mart olacağına inandık. Bir film yapıyorsun, diğer film daha çok izleniyor diye daha çok salon alıyor. Bu da birçok filmin çöp olmasına neden oluyor" dedi.