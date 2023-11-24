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        Haberler Magazin Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı çiftinin bebekleri dünyaya geldi - Son dakika magazin haberleri

        Ezgi Mola anne oldu

        8 Mayıs'ta işletmeci Mustafa Aksakallı ile evlenen Ezgi Mola dört ay önce anne olacağını duyurmuştu. Çiftin bebekleri dünyaya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2023 - 09:56 Güncelleme: 24.11.2023 - 10:00
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        Yaklaşık 4 yıldır aşk yaşayan Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, 8 Mayıs'ta evlenmişti. Dört ay önce anne olacağını duyuran çiftten müjdeli haber geldi.

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        ANNE OLDU

        Erkek bebek bekleyen Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, oğullarına kavuştu.

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        Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşadı.

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        Ezgi Mola, bebek beklediğini "Şu ana kadar sadece eşim ve ailem biliyordu" sözleriyle açıklamıştı.

        Ezgi Mola, eşi Mustafa Aksakallı'nın bu haberi ilk duyduğunda tepkisinin nasıl olduğunu da şöyle dile getirmişti: Çok mutlu oldu. Zaten ailemizle paylaştık hemen.

        #ezgi mola
        #doğum
        #bebek
        #Mustafa Aksakallı
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