4 Şurada Paylaş!









Ezgi Mola, bebek beklediğini "Şu ana kadar sadece eşim ve ailem biliyordu" sözleriyle açıklamıştı.

Ezgi Mola, eşi Mustafa Aksakallı'nın bu haberi ilk duyduğunda tepkisinin nasıl olduğunu da şöyle dile getirmişti: Çok mutlu oldu. Zaten ailemizle paylaştık hemen.