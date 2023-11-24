Ezgi Mola anne oldu
8 Mayıs'ta işletmeci Mustafa Aksakallı ile evlenen Ezgi Mola dört ay önce anne olacağını duyurmuştu. Çiftin bebekleri dünyaya geldi
Giriş: 24.11.2023 - 09:56 Güncelleme: 24.11.2023 - 10:00
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Yaklaşık 4 yıldır aşk yaşayan Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, 8 Mayıs'ta evlenmişti. Dört ay önce anne olacağını duyuran çiftten müjdeli haber geldi.
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ANNE OLDU
Erkek bebek bekleyen Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, oğullarına kavuştu.
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Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşadı.