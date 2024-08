Ezgi Sertel, 'Ezgi Sertel ile Gelin Evi' hakkında konuştu: Gelinlerimizin ablası, kardeşi olacağım

"HEN AN HER ŞEY OLABİLİR"

• Ekranlara 'Ezgi Sertel ile Gelin Evi' ile birlikte dönüyorsunuz ve program, yeni sezona sizinle birlikte 'Merhaba' diyecek. Sizce ‘Ezgi Sertel ile Gelin Evi’ni farklı kılan temel özellikleri nelerdir?

Gerçek gelinler, gerçek karakterler, gerçek duygular… Her şey gerçek. Eğlencenin, sürprizlerin, kahkahanın bol olması. ‘Ezgi Sertel ile Gelin Evi’nde her an her şey olabilir.