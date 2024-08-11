Ezgi Sertel, 'Ezgi Sertel ile Gelin Evi' hakkında konuştu: Gelinlerimizin ablası, kardeşi olacağım

"BENDEN DE SÜRPRİZLER GELECEK"

• Bu sezon, 'Ezgi Sertel ile Gelin Evi'ne başvuracak olanlara neler söylemek istersiniz? Büyük ödülün de her hafta 100 bin TL olduğu açıklandı, çok iddialı bir sezon olacak gibi…

Sekizinci sezon çok iddialı bir sezon... Bomba gibi gireceğiz. Büyük ödül, 100 bin lira. Birçok hayalin gerçekleşeceğini düşünüyorum ama sadece 100 bin lirayla da bitmiyor. İlişki testini kazanana altın vereceğim. Sonra haftalık ödül oyunu var, ödül oyununu kazanan geline birbirinden güzel ev aletleri vereceğim. Çok güzel hediyelerle motive ettiğimiz, kahkahalarla eğlenceyle, güzel vakit geçireceğimiz güzel bir sezon olacak gerçekten. Bomba gibi bir giriş yapacağız. Her şey güzellikleriyle devam edecek. Sürprizlerle de devam edecek. Elbette benden de sürprizler gelecek.