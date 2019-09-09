"Hangisi benim acaba"

Ezgi Sertel, sunduğu programlarla Anadolu Mutfağının yemeklerini ekran karşısındakilere tanıtıyor.Sempatik tavırlarıyla dikkatleri üstüne çekmeyi başaran sunucunun hayatı merak edilmeye başlandı. Peki Ezgi Sertel kim, kaç yaşında ve nereli?

EZGİ SERTEL KİMDİR?

Ezgi Sertel 1 Ekim 1981'de Karabük'ün Safranbolu ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

Ezgi Sertel 1 Ekim 1981'de Karabük'ün Safranbolu ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 2007 yılında Samanyolu TV'de yayınlanan Tek Türkiye dizisinde oynadığı Zeynep Öğretmen karakteriyle geniş çevrelerce tanınmıştır. Daha sonra Tek Türkiye dizisinden ayrılmıştır.2006 yılında yayına giren Yağmurdan Sonra adlı dizide Leyla öğretmen karakteriyle izleyici karşısına geçmiştir. Oyunculuğun yanı sıra Sunuculukta yapan Ezgi Sertel Show TV'de yayınlanan Lezzet Haritası isimli programla Anadolu'da birçok şehri dolaşarak o şehrin yemeklerini ve kültürünü tanıtmıştır. Halen Star TV'de aynı programla sunuculuğa devam etmektedir.

Ezgi Sertel Star TV ekranlarında Lezzetin Haritası programını sundu. Ezgi Sertel yaptığı sıkı bir diyet programıyla kilo verdi. Eski halinden eser kalmayan güzel sunucu Instagram'den son halini sık sık paylaşıyor. Ezgi Sertel Ozan Çobanoğlu ile dünya evine girdi.