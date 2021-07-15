Kuzey Makedonya Milli Takım oyuncusu Ezgjan Alioski kimdir? Ezgjan Alioski, Galatasaray'a geleceği iddia edilen isimlerden biri oldu. İşte Sarı-Kırmızılı taraftalar tarafından merak edilen Ezgjan Alioski hayatı ve furbol kariyeri

EZGJAN ALİOSKİ KİMDİR?

Ezgjan Alioski 12 Şubat 1992 tarihinde Prilep, Makedonya'da dünyaya geldi. Kuzey Makedonya milli takımında kanat veya kanat bek pozisyonunda görev yapan Makedon profesyonel futbolcu Ezgjan Alioski, en son Premier Lig kulübü Leeds United'da oynadı. Halk arasında 'Gjanni' olarak bilinir.

Çok yönlü bir sol ayaklı oyuncu, ağırlıklı olarak sol kanatta oynuyor ve ayrıca forvet, ofansif orta saha, sağ kanat, sol bek veya sol bek olarak da oynayabiliyor.

2003 yılında gençlik akademisine katılan Alioski, kariyerine 2010-2013 yılları arasında Young Boys'un ikinci takımında sol bek olarak başladı ve 57 maçta dört gol attı. Ocak 2013'te kiralık olarak Schaffhausen'e gitti ve Ekim 2013'te kalıcı bir transfere katılmadan önce 77 maçta dört gol attı.

EZGJAN ALİOSKİ MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Arnavut mirası nedeniyle Makedonya ve Arnavutluk'u temsil etmeye uygun olan Alioski, doğduğu ülke olan Makedonya'yı temsil etmeye karar verdi. Makedonya'yı çeşitli gençlik seviyelerinde temsil ettikten sonra, 2013'te A takım adına ilk maçına çıktı.

İlk uluslararası golünü 5 Eylül 2016'da 2018 FIFA Dünya Kupası eleme maçında Arnavutluk'a karşı attı. Daha hücumcu bir orta saha pozisyonuna dönüştürülmeden önce, ağırlıklı olarak ulusal tarafında sol kanat pozisyonunda oynadı.

6 Eylül 2018'de Alioski, UEFA Uluslar Ligi'nde Cebelitarık'ı 2-0 yendikleri maçta gol attı. 9 Eylül'de ülkesinin bir sonraki maçında Ermenistan'a karşı 2-0 kazandıkları UEFA Uluslar Ligi maçında gol attı.

Mayıs 2021'de Alioski, ertelenen UEFA Euro 2020'de Kuzey Makedonya'yı temsil etmek üzere 26 kişilik son kadroya seçildi ve ülkenin büyük bir turnuvada ilk kez boy gösterdiği maç oldu. Kuzey Makedonya'nın Avusturya'ya karşı turnuvanın açılış fikstürü sırasında, forvet Marko Arnautović'in (yarı Sırp olan) gol atmasından hemen sonra, Arnautović, Alioski'ye ve Arnavut asıllı takım arkadaşı Egzon Bejtulai'ye Arnavut karşıtı hakaretler olduğuna inanılan öfkeyle bağırdı. Makedonya Futbol Federasyonu, UEFA'yı harekete geçmeye çağıran bir bildiri yayınladı.

EZGJAN ALİOSKİ MÜSLÜMAN MI?

Alioski Müslüman. Almanca, İtalyanca, İngilizce, Arnavutça, Makedonca, İspanyolca ve Fransızca bilmektedir.