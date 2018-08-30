F-35'lerle ilgili çarpıcı rapor! Kusurlar gizleniyor mu?

Tüm zamanların en pahalı askeri programı olan F-35 savaş uçaklarına ilişkin çarpıcı bir rapor yayınlandı. Washington merkezli kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olan POGO, F-35'lerin insan hayatını tehdit eden kusurlara sahip olduğunu açıkladı.

Amerikan Federal Hükümeti'nin icraatlerinde olabilecek israf, yolsuzluk, istismar ve çıkar çatışması gibi durumları araştıran POGO, F-35 Ortak Programı'ndaki yetkililerin savaş uçağındaki hayati kusurları yeniden sınıflandırarak daha az ciddi hatalar olarak göstermeyi hedeflediği yönünde bir rapor yayınladı. Kuruluşa göre, yeniden sınıflandırmanın nedeni 1.5 trilyon dolarlık projenin yeni bir takvim ve bütçe problemi yaşamasını engellemek.

POGO'nun raporunda Washington yönetimine bağlı çalışan bir hükümet organı olan Hükümet Sorumluluk Ofisi'nin konuyla ilgili bir rapor hazırladığı ve bu raporda F-35 savaş uçaklarında 111 adet 1. Kategori kusur bulunduğu tespit ettiği belirtildi.

Kuruluş, F-35'lerdeki ciddi kusurların kabul edilebilir gösterilmesi için yapılan çalışmaların, politik amaçlarla ve F-35 fonlarını korumak için yapıldığına dikkat çekti.

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