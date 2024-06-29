F1 Avusturya Grand Prix'sinin sprint yarışında Verstappen birinci oldu
Formula 1 Dünya Şampiyonası Avusturya Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı
Sezonun 11. mücadelesi öncesi gerçekleştirilen sprint yarışı, Spielberg kentinde bulunan 4,3 kilometrelik Red Bull Ring pistinde yapıldı.
Son üç yılın şampiyonu Verstappen, yarışta damalı bayrağı ilk sırada gördü ve 8 puanı hanesine yazdırdı.
Liderin 4.616 saniye gerisinde McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ikinci, Piastri'nin takım arkadaşı Büyük Britanyalı Lando Norris ise 5.348 saniye farkla üçüncü sırada yer aldı.
Sıralama turlarının bugün koşulacağı yarış, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.
Avusturya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
- Pilotlar
1. Max Verstappen (Hollanda): 227 puan
2. Lando Norris (Büyük Britanya): 156
3. Charles Leclerc (Monako): 150
4. Carlos Sainz (İspanya): 120
5. Sergio Perez (Meksika): 112
- Takımlar
1. Red Bull: 339
2. Ferrari: 276
3. McLaren: 250
4. Mercedes: 159
5. Aston Martin: 58