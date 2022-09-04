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F1 Hollanda Grand Prix'sini Verstappen kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 15. ayağı Hollanda Grand Prix'sinde, Red Bull takımının seyircisi önünde yarışan pilotu Max Verstappen birinci oldu

F1 Hollanda Grand Prix'sini Verstappen kazandı
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Sezonun 15. mücadelesi, Kuzey Denizi kıyısındaki Zandvoort kasabasıyla aynı adı taşıyan 4,2 kilometrelik pistte, 72 tur üzerinden yapıldı.

Pole pozisyonundaki Max Verstappen, starttan itibaren yarışın kontrolünü elinde tuttu.

Alfa Romeo sürücüsü Valtteri Bottas'ın aracının 56. turda start-finiş düzlüğünün sonunda arızalanması sonucu güvenlik aracı piste girdi.

Red Bull ve Ferrari takımlarının aksine tek "pit stop" stratejisi izleyen Mercedes pilotlarından Lewis Hamilton, lastik değiştirmek için pite gelmeyince liderliğe yükseldi.

Fakat Verstappen, yarışın yeniden başladığı 61. turda Hamilton'ı geçerek yeniden zirveye yerleşti. Mercedes'ten George Russell ve Ferrari'den Charles Leclerc de yumuşak hamurlu lastiklerinin avantajıyla Hamilton'ı geride bıraktı.

Kalan bölümde rahat bir yarış çıkaran ve en hızlı tur zamanına da imza atan Verstappen, peş peşe 4'üncü, sezonun 10'uncu, kariyerinin 30. yarış birinciliğine ulaştı.

Russell, Verstappen'in 4 saniye arkasında 2'nci, Leclerc ise liderin 10.9 saniye gerisinde 3. oldu.

Puanını 310'a çıkaran pilotlar klasmanı lideri Verstappen, şampiyonada 2. sıraya yerleşen Leclerc ile arasındaki farkı 109 puana yükseltti.

Sezonun 16. yarışı İtalya Grand Prix'si 11 Eylül'de düzenlenecek.

Hollanda Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 310 puan

2. Charles Leclerc (Monako): 201

3. Sergio Perez (Meksika): 201

4. George Russell (Büyük Britanya): 188

5. Carlos Sainz (İspanya): 175

Takımlar

1. Red Bull: 511

2. Ferrari: 376

3. Mercedes: 346

4. Alpine: 125

5. McLaren: 101

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