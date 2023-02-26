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F1'in test sürüşlerinde Red Bull öne çıktı

Formula 1'de yeni sezon öncesi test sürüşleri sona erdi. 3 gün süren test sürüşlerinde Red Bull öne çıktı. Ferrari ve Mercedes takımları ise beklentileri karşılayamadı.

F1'in test sürüşlerinde Red Bull öne çıktı
HABERTURK.COM / Ajanslar

Formula 1 ekipleri yeni sezon öncesi test sürüşlerinde performanslarını sergiledi. Bahreyn'de yapılan test sürüşlerinin üçüncü ve son gününü Red Bull zirvede tamamladı.

Red Bull üçüncü gün Sergio Perez ile piste çıktı. Meksikalı sürücü, 1 dakika 30 saniye 350'le en hızlı turu attı.

Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton ise salise farkla günün en hızlı 2. pilotu oldu.

Red Bull, ilk günü de Max Verstappen'le lider tamamlamıştı. Son takımlar şampiyonu Red Bull, test sürüşlerinde yeni sezon için de iddiasını ortaya koydu.

İkinci günde ise Alfa Romeo pilotu Zhou Guanyu zirveye yerleşmişti.

Sezon öncesi test sürüşlerinde Ferrari ve Mercedes takımları ise beklentileri karşılayamadı.

2023 Formula 1'de sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'i 5 Mart'ta koşulacak.

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