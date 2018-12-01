Comolli’nin menajeriyle bir araya gelip pazarlıklara başladığı Cecs Fabregas, Fenerbahçelileri heyecanlandıran açıklamalar yaptı.

Fanatik'te yer alan habere göre; İspanyol yıldız, ilk olarak Chelsea’deki durumuna değinerek, “Sarri beni, Barcelona altyapısından beri oynamadığım bir rolde (Defansif oyun kurucu) oynatıyor. Ancak açık konuşmak gerekirse görev aldığım süreden memnun değilim. Bu konuyu hocamla konuşacağım” dedi.

‘MİLAN'LA GÖRÜŞMEDİM’

Tecrübeli yıldız buna rağmen ara transfer döneminde ayrılmayı düşünmediğini söyleyerek, “Sezon sonuna kadar Chelsea’de kalacak mıyım? Muhtemelen evet. Hakkımda haberler çıkıyor. Milan’la görüştüğüm yazılıyor ancak bu kulüpten kimseyle bir temasım olmadı” ifadelerini kullandı.

Fabregas, ardından kendisiyle ilgilenen kulüpleri heyecanlandıracak bir açıklama yaptı: Muhtemelen hakkımda bu kadar çok transfer iddiasının çıkma nedeni, sezon sonunda Chelsea ile sözleşmemin bitecek olması. Ocak ayından itibaren benimle ilgilenen bir takımla anlaşma sağlayabilirim. Muhtemelen bu durum, birçok kulübün ilgisini çekecektir.

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