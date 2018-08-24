FAC Team für Wien - Austria Lustenau maçı ne zaman?

Avusturya 1.Lig heyecanı devam ediyor. FAC Team für Wien, 24 Ağustos 2018 Cuma günü Austria Lustenau takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 20:10. 4 puanlı FAC Team für Wien 10. sırada bulunuyor, Austria Lustenau 8 puana sahip ve 5. sırada. FAC Team für Wien, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Austria Lustenau son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 177 kodlu maçta; İddaa oynayanlar FAC Team für Wien kazanırsa 3.60, beraberlik çıkarsa 3.20, Austria Lustenau sahadan galip ayrılırsa 1.65 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

FAC Team für Wien son hafta oynanan FC Wacker Innsbruck maçında 0-2 kazandı.

Austria Lustenau ise Hartberg maçında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet alan FAC Team für Wien, 0 gol attı ve 4 gol yedi.

Austria Lustenau ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Austria Lustenau, 4 gol atarken 1 gol yedi.

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