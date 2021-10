Facebook'un yanısıra, Messenger, Instagram ve WhatsAp'ı bünyesinde barındıran dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg, “metaverse” odaklı yeni şirket vizyonunu ve Facebook, Messenger, Oculus, Instagram, WhatsApp’ı bünyesine alan yeni çatı markası “Meta”yı duyurdu.

Facebook Connect Konferansı’nda Facebook'un odak noktasının artık metaverse'ü hayata geçirmek olacağını açıklayan Zuckerberg, “Metaverse, bazen üç boyutlu dünyayı kapsayarak bazen de fiziksel dünyada var olarak günümüzün çevrimiçi sosyal deneyimlerinin bir karışımı olarak karşımıza çıkacak” dedi.

VR (sanal gerçeklik) ve AR (artırılmış gerçeklik) geliştiricilerini, içerik üreticilerini ve pazarlamacıları bir araya getiren konferansta, sosyal bağlantıdan, eğlence, oyun, fitness, iş, eğitim ve ticarete kadar, metaverse tabanındaki deneyimlerin gelecek 10 yılda nasıl şekilleneceğine ışık tutuldu.

Metaverse’ün sosyal teknolojilerin uzun yolculuğundaki bir sonraki evrim olarak değerlendiren Facebook, “Bu dünya, şirketimiz için de yeni bir sayfa açıyor.

Artık Facebook, sosyal teknolojide bir sonraki evrimi oluşturmaya yardımcı olmak için 2D ekranların ötesine, AR ve VR gibi sürükleyici deneyimlere doğru ilerliyor. Facebook şirketi artık bir metaverse şirketi” açıklaması yaptı.

FACEBOOK METAVERSE İLE NELER SUNACAK?

Fiziksel dünyada yapılmayan şeyleri yapmaya fırsat tanıyacak, birbirine bağlı bir dizi dijital alandan oluşan ve internetin yerini alacak bir dünya olarak konumlandırılan “metaverse”, VR (sanal gerçeklik) ve AR (artırılmış gerçeklik) teknolojilerine dayalı olarak geliştirilen bir sanal dünyayı tasvir ediyor. Peki Facebook’un “Meta” yapılanmasıyla odaklandığı metaverse dünyasında neler var?

1- Horizon Home

Şirket, metaverse dünyasının merkezindeki ilk vizyonu olarak Horizon Home’u tanıttı. Facebook bünyesindeki Oculus tarafından geliştirilen sanal gerçeklik başlığı Quest takıldığında, ilk görülen Horizon Home oluyor. Bu bölüm şu ana kadar deneyim sosyal olmadığı için sadece Home olarak adlandırılıyordu. Yakın gelecekte ise kullanıcıların birlikte vakit geçirebileceği, video izleyebileceği, oyunları ve uygulamaları keşfedebileceği arkadaşlarını Horizon Home'da kendilerine katılmaya davet edebilecek.

Horizon Home, şu anda beta sürümünde bulunan Horizon Worlds ve üretkenlik çözümü Horizon Workrooms'u da kapsayan ve insanların metaverse'de birbirleriyle etkileşim kurmasına ve üretmesine yardımcı olan sosyal platform Horizon’a yapılan son ekleme. Bu gruba şimdi de Venues, Horizon Venues olarak katılıyor. Konserlere, spor etkinliklerine ve daha fazlasına tam erişim kartı olacak Horizon Venues ile kullanıcılar evlerinde, canlı etkinliklerin enerjisini deneyimleyebilecek. Horizon Venues’in ilk örneklerinden biri gelecek aydan itibaren NBA maçlarında uygulanacak.

2- VR (Sanal Gerçeklik) Messenger aramaları

Facebook, bu yılın başlarında VR’da (Sanal Gerçeklikte) Messenger desteğini kullanıma sunarak, başlığın içinden kullanıcılara arkadaşlarına hızlı mesaj gönderme özelliğini sunmuştu. Bu yılın ilerleyen dönemlerinde ise Messenger sesli aramaları VR (Sanal Gerçeklik) dünyasına gelecek. Kullanıcılar, Messenger'ın etkin olduğu herhangi bir platformdan arkadaşlarıyla sesli bir görüşmeye katılabilecek ve birlikte vakit geçirebilecek ya da VR mekanlarına seyahat edebilecek.

3- Oyun

AR (Artırılmış Gerçeklik) satrançtan, arkadaşlarla oynanan savaş oyunlarına kadar, oyun dünyasının da metaverse'de kendisine yer bulacağı aşikar. Bu kapsamda Facebook Connect Konferansı’nda verilen bilgiye göre sadece Quest platformunda 100 milyon dolarlık geliri aşan VR oyunu Beat Saber’e önümüzdeki aylarda yeni güncellemeler gelecek. Ayrıca, Vertigo Games ile beş başlıklı bir ortaklığın ve bir VR savaş oyunu olan POPULATION: ONE için yeni etkinliklerin de dahil olduğu bir dizi yeni oyun ve güncelleme sırada bekliyor.

4- Fitness

Sanal gerçeklik başlığı Quest 2’yi fitness-egzersiz ve spor salonu ekipmanları ile destekleme çalışmalarına hız veren Facebook, gelecek yıl, yeni bir aksesuar seti olan Quest 2 için Active Pack'i piyasaya sürecek. Active Pack, kullanıcı terlerken kontrolü elinde tutmasına yardımcı olacak ve sonrasında her şeyi silmeyi kolaylaştıracak Touch kumandaları için yeni tutamaçlar içerecek. Ayrıca egzersiz için optimize edilmiş yeni bir yüz arayüzle kullanıcılar, Oculus Move hedeflerine ulaşmaya yıllarca devam edebilecek. Yine Supernatural için yeni eklenen boks modu, yeni bir FitXR fitness stüdyosu ve bir dizi farklı spor dalında profesyonel sporcuların eğitilmesine yardımcı olan Rezzil'in Player 22'deki el takipli vücut ağırlığı egzersizleri gibi yenilikler de yıl sonuna kadar sunulacak.

5- İş dünyasının geleceği

Metaverse eğlencenin yanısıra iş ve çalışma yaşamını da kapsayan bir hal alacak. Yakında, işletmeler için tasarlanmış, ancak bugün satın alınabilen Quest 2 başlığı üzerinde çalışan yeni bir özellik paketi olan Quest for Business test edilmeye başlanacak.Quest for Business, kişisel Facebook hesabınızı kullanmadan iş arkadaşlarıyla işbirliği yapmaya ve Horizon Workrooms ve Gravity Sketch gibi üretkenlik uygulamalarına erişmeye olanak tanıyan ve yalnızca işletmelerin oturum açabileceği bir “İş Hesabı” ile Quest 2 başlığına giriş yapmayı sağlayacak. Quest for Business ayrıca hesap yönetimi, IDP ve SSO entegrasyonu, üçüncü taraf mobil cihaz yönetimi gibi işletmelerin iş için ihtiyaç duyduğu özel platform işlevlerine de olanak sunacak.

Facebook (meta), bu yıl sınırlı beta sürümü ile başlamayı, 2022'de daha fazla beta katılımcısına ulaşmayı ve 2023'te de tüm işletmeler için Quest for Business’ı kullanıma sunmayı planlıyor. Bugün Slack, Dropbox, Facebook ve Instagram gibi hizmetler yakın gelecekte VR (Sanal Gerçeklik) üzerinde Horizon Home'da 2D panel uygulamaları olarak çalışacak ve bunlar Quest Store'dan indirebilecek. Bu yeni özellikle kullanıcılar, başlıklarını çıkarmaya gerek kalmadan iş arkadaşlarıyla sohbet edebilecek, dosyalarına erişebilecek ve sosyal akışlarını güncelleyebilecek.

Bu kapsamda Horizon Home'da Studio adında yeni bir kişisel çalışma alanı ortamını da tanıtıldı. Bu yılın ilerleyen zamanlarında Horizon Workrooms'a özelleştirilebilir odalar eklenerek, şirket çalışanlarına işlerini halletmek için farklı ortamlar arasında seçim yapma ve kendi şirket logolarını veya ekip posterlerini odalarına yerleştirme olanağı sunulacak.

6- Presence Platform

Bu platform, geliştiricilerin sanal içeriği bir kullanıcının fiziksel dünyası ile harmanlayan daha gerçekçi karma gerçeklik, etkileşim ve ses deneyimleri oluşturmasına olanak tanıyan bir makine algısı ve yapay zeka (AI) becerileri paketi olarak duyuruldu. Bu beceriler arasında Passthrough, Spatial Anchors (Uzamsal Tutturucular) ve Sahne Anlama gibi özellikler bulunuyor.

Presence Platform’un bir parçası olarak, geliştiricilere ortak hareketlerden oluşan bir kitaplık sağlayarak uygulamalarına yüksek kaliteli el etkileşimleri eklemesini kolaylaştıracak Interaction (Etkileşim) SDK da tanıtıldı. Bir sonraki sürümle geliştiriciler, karma gerçeklik uygulamalarını Oculus Mağazası ve App Lab’e gönderebilecekler.

Geliştiricilerin, karma gerçeklik deneyimlerinin daha pürüzsüz hale getirilmesi için “Uzamsal Tutturucular” (Spatial Anchors) ve Sahne Algılama Becerileri gibi teknolojiler üzerindeki çalışmalar ise devam ediyor.

7- Project Cambria

Facebook (Meta), gelecek yıl yeni nesil hepsi bir arada VR donanımı Project Cambria’yı piyasaya sürecek.Project Cambria, Quest 2’nin yerine gelmeyecek ya da Quest 3 olmayacak. Project Cambria, geliştirilmiş sosyal varlık, renkli Passthrough, Pancake optik ve daha fazla gelişmiş teknolojilerin tümü ile donatılmış, daha yüksek bir fiyat segmentinde piyasaya sürülen, üst düzey bir cihaz olacak. Yapılan açıklamaya göre geliştiricilerin Presence Platform ile oluşturdukları deneyimler, ileride donanım geliştiğinde daha da öne çıkacak. Project Cambria, günümüzde mümkün olan en ileri teknolojiye sahip programlamayı denemek isteyenler için tasarlanıyor.

8- Spark AR güncellemeleri

Metaverse’ü oluşturacak ve orayı eğlenceli ve bilgilendirici içerik ve deneyimlerle dolduracak olan yaratıcılar ve geliştiriciler olacak. Şu an itibariyle her ay 700 milyondan fazla insan efektlerinde AR kullanıyor. Bu doğrultuda Facebook, AR yazılım platformu Spark AR yaratıcılarının dijital nesneleri fiziksel dünyaya yerleştirmek, derinlik ve opaklık içererek insanların bu nesnelerle gerçekçi bir şekilde etkileşime girmesini sağlamak için kullanabilecekleri yeni araçlar üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Ayrıca, içerik oluşturucuların ve markaların, farklı fiziksel konumlardaki birden fazla AR efektini, rehberli turlar veya hazine avları gibi karma AR hikaye anlatma deneyimlerine bağlama yeteneği test ediliyor. Facebook, daha da fazla insanın AR (Artırılmış Gerçeklik) içeriğine katkıda bulunabilmesini sağlamak için, önceden sanat, tasarım veya programlama deneyimi olmayan acemi yaratıcılar için AR (Artırılmış Gerçeklik) oluşturmayı mümkün kılan Polar kod adlı yeni bir uygulama oluşturduğunu da duyurdu.

Hem yeni başlayan hem de ileri düzey içerik oluşturucuların becerilerini geliştirmelerine ve Spark AR kullanarak AR efektleri oluşturup, para kazanmalarına yardımcı olmak için profesyonel müfredatına bir sertifika süreci ekleyen Facebook, bu müfredatını daha geniş kesimlere ulaştırma amacıyla Coursera ve EdX’e de koyacak.

9- Eğitim yatırımı

Eğlence ve sosyal deneyimlerin ötesinde “metaverse”, öğrenme şekillerini de kökten değiştirmeye aday olarak görülüyor. Bu, sağlık hizmetleri ve otomotiv sektörü gibi alanlarındaki eğitim içeriğinde görülmeye başlanmış durumda. Bu alandaki niteliği artırmak için de harekete geçen Facebook, sürükleyici eğitim içeriği oluşturan yeni nesil içerik üreticilerini eğitmek için 150 milyon dolarlık yeni bir fonu duyurdu. Şirket, AR ve VR içeriği oluştururken ihtiyaç duydukları becerileri kazanmalarına yardımcı olmak için oyun motoru geliştiricisi Unity ile birlikte çalışacak. Aynı zamanda, VictoryXT ve BYJU FutureSchool; Generation, Urban Arts Partnership ve Peace Literacy Institute gibi kâr amacı gütmeyen kuruluşlar; tarihi kolej ve üniversiteler dahil olmak üzere eğitim organizasyonları gibi bir çok kurumla ortaklık yapılacak.

10- Ray-Ban, EMG, Nazare ve gelecek

Facebook, metaverse ekosistemindeki parçaları birleştirmek adına Eylül ayında Essilor Luxottica ile ortaklaşa Ray-Ban Stories'i çıkartmıştı. Akışınızı bozmadan fotoğraf çekmeye, paylaşmaya ve dinlemeye olanak tanıyan giyilebilir akıllı gözlük olan Ray-Ban Stories, Oculus donanımları ile birlikte metaverse dünyasına açılan örnekler arasına yerini almıştı.

AR gözlüklerinin yanısıra foto gerçekçi avatarlar üzerinde araştırmalarına devam eden Facebook, gelecekteki cihazları kontrol etmenin yeni biçimleri olarak ince, sezgisel hareketlerle seçim yapmaya, ve daha hızlı yazmaya olanak tanıyan bilek bazlı elektromiyografi (EMG) girdi teknolojisi üzerinde de çalışıyor.

Yapay zeka destekli AR çözümü Project Aria tarafından etkinleştirilen bir dizi asistana bağlı akıllı ev deneyiminin demosunu gerçekleştiren Facebook, ilk tam teşekküllü AR gözlüğü Project Nazare’ın piyasaya çıkması için ise birkaç yıl daha beklemenin gerekeceğini açıkladı.

11- VE YENİ YÜZÜ 'META'

Facebook uygulamaları ve teknolojilerinin yeni çatı markası artık “Meta” olacak. Meta'nın odak noktası ise metaverse. Metaverse, günümüzün çevrimiçi sosyal deneyimlerinin bir karışımı olarak bazen üç boyutlu ortama uzanacak ve fiziksel dünyada karşımıza çıkacak.

Bu sanal evren, insanların fiziksel olarak bir arada olamadıkları zamanlarda da diğer insanlarla deneyimlerini paylaşmalarına ve fiziksel dünyada yapamayacakları şeyleri birlikte yapmalarına olanak tanıyacak. Metaverse’ün, bazen üç boyutlu dünyayı kapsayarak bazen de fiziksel dünyada var olarak günümüzün çevrimiçi sosyal deneyimlerinin bir karışımı olarak öne çıkması bekleniyor.

12- SKANDALLAR ARDI ARDINA GELDİ... YENİ SAYFA AÇTI!

Son dönemde Facebook Papers başta olmak üzere adı sık sık skandallarla anılan, genç kullanıcıların gözünden birer birer düşen, nefret söylemini körüklemesi ve demokrasiye verdiği zarar gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefinden kurtulamayan ve de ABD başta olmak üzere düzenleyici kurumların soruşturmalarına savunma üstüne savunma veren dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook, hem teknolojinin geldiği noktada hem de kendi şirketinin geleceği konusunda kritik bir adım attı.

Hem “metaverse” atağı hem de “Meta” adını verdiği yeni marka kimliği ile yeni bir sayfa açmak isteyen Facebook, yaptığı açıklamada, tanımında yer alan sosyal ağ şirketi tabirini de, altını çizerek, şu ifadelerle değiştirdi:

“Meta, sosyal teknolojilerin uzun yolculuğundaki bir sonraki evrim olarak yeni bir sayfa açıyor. Facebook şirketi artık bir metaverse şirketi.”