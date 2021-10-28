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Sosyal ağ Facebook’un yeni adı “Meta” oldu

Facebook, WhatsApp, Instagram ve Messenger uygulamasını bünyesinde barındıran Facebook Inc.’nin çatı kuruluşunun yeni adı “Meta” olarak adlandırılacak

Facebook'tan flaş hamle! Son dakika: Facebook'un yeni adı “Meta” oldu - Haberler
HABERTURK.COM

Facebook Inc.’nin atlındaki Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger ve Oculus VR, artık “Meta” markası altında konumlandırılacak.

Yeni adı “Meta”yı duyuran Facebook, sanal evreni metaverse platformunu tanıttı. Facebook’un adlandırıldığı metaverse platformunun adı Horizon oldu.

YENİ EVRENİNİ TANITTI: HORIZON

Facebook Connect 2021 etkinliğinde konuşan Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg, internetin yeni formu olarak da adlandırıldığı metaverse platformunlun adı Horizon oldu.

Fiziksel dünya ile dijital dünyayı, sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) teknolojileri ile bir arada deneyimlemeye odaklanan Horizon, Horizon Home, Horizon Worlds, Horizon Workrooms gibi platformlardan oluşacak. Horizon Marketplace üzerinden sanal ürün satışının da yapılacağı Facebook’un metaverse’ünde NFT’ler (benzersiz dijital varlık) de yer alacak.
Horizon platformunda, oyun, spor, konser, parti ve ofis gibi sosyal hayatın hemen hemen her alanına yönelik sanal evrenler (metaverse) yer alacak.

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