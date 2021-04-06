AA

Bilişim Hukuku Derneği'nden yapılan açıklamada, Business Insider'ın, Facebook'taki 533 milyon kullanıcının verilerinin bir hacker platformunda ücretsiz olarak paylaşıldığını duyurmasına ilişkin Dernek Başkanı Avukat Kürşat Ergün'den "Şifrenizi değiştirin!" uyarısı geldi.

"KOLAY TAHMİN EDİLECEK TARZDA OLMAMALI"

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Avukat Kürşat Ergün, Facebook kullanıcılarının bundan sonra ne yapması gerektiğine ilişkin, "Öncelikle bilgilerin çalınıp çalınmadığına bakılmaksızın bütün Facebook kullanıcıları şifrelerini güncellemelidir. Özellikle Facebook şifresi ile başka şifreleri aynı ise bunları ivedilikle değiştirmelidir.Örneğin, Facebook şifresi ile bankacılık faaliyetlerini yürüttüğü uygulamanın şifresinin aynı olması büyük tehlike arz etmektedir. Hatta kullanıcılar, şu an için kullandıkları Facebook şifrelerini bir daha Facebook ve başka uygulamalar ile kesinlikle kullanmamalıdır. Bu şifrelerin harf, rakam, özel ifade gibi kolay tahmin edilecek tarzda olmamasına da özen gösterilmelidir." ifadelerini kullandı.

"PARA CEZASI KESİLEBİLİR"

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kullanıcı verilerinin ele geçirilmesi nedeniyle kullanıcıların maddi veya manevi zarara uğraması durumda zararlarının şirket tarafından tazmin edilmesi gerektiğini belirten Ergün, "Ayrıca, zarara uğrayan kullanıcı, bu zararın giderilmesi için mahkemeye başvurarak tazminat davası da açabilir. Ayrıca KVKK, söz konusu kullanıcı bilgilerinin çalınmasında gerekli tedbirleri almadığını tespit etmesi halinde Facebook şirketine para cezası da kesebilir." değerlendirmesinde bulundu.