Mark Zuckerberg itiraf etti!

Facebook’un yeni çatı markası “Meta” yapılanmasını açıklayan Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, şirketin bundan sonraki hedeflerini ve “metaverse” vizyonunu yayınladığı mesaj ile paylaştı.

Metaverse ile hem internet ve hem de şirketleri açısından bir sonraki bölümün başında olduklarını belirten Zuckerberg, “Umudumuz, önümüzdeki 10 yıl içinde metaverse 1 milyar insana ulaşacak, 100 milyarlarca dolarlık dijital ticarete ev sahipliği yapacak ve milyonlarca yaratıcı ve geliştiriciyi destekleyecek” dedi.

‘HOLOGRAM İLE IŞINLANABİLECEKSİNİZ’

Mark Zuckerberg, hem Facebook ve hem de kişisel açıdan çarpıcı itiraflar ve yeni hedeflerini paylaştığı mesajda özetle şu ifadeleri kullandı:

“Metaverse'de hayal edebileceğiniz hemen hemen her şeyi yapabileceksiniz, arkadaşlarınızla ve ailenizle bir araya gelin, çalışın, öğrenin, oynayın, alışveriş yapın, yaratın... Metaverse dünyasında iş yerinize, konsere, arkadaşlarınızla buluşmaya, oturma odanızdaki ailenizin yanına, gitmeden hologram olarak ışınlanabileceksiniz.”

‘KARBON AYAK İZİNİZİ BİLE AZALTABİLECEKSİNİZ’

“Bu, nerede yaşarsanız yaşayın size daha fazla fırsat yaratacak. Sizin için önemli olan şeylere daha fazla zaman ayırabilecek, trafikte geçirilen zamanı azaltabilecek ve karbon ayak izinizi azaltabileceksiniz.”

“Bugün gelecekte sadece hologram olabilecek kaç fiziksel şeye sahip olduğunuzu düşünün. TV'niz, birden fazla monitörle mükemmel çalışma düzeniniz, masa oyunlarınız ve daha fazlası… fabrikalarda bir araya getirilen fiziksel şeyler yerine, dünyanın dört bir yanındaki yaratıcılar tarafından tasarlanan hologramlar olacak.”

‘EKRANDA GEÇİRİLEN SÜREYİ DAHA İYİ HALE GETİRMEK…’

“Fiziksel dünyada varlığını sürdürmek için artırılmış gerçeklik gözlükleri, sanal gerçeklik ve mevcut platformlardan geçiş için telefonlar ve bilgisayarlar gibi farklı cihazlarda bu deneyimler arasında geçiş yapacaksınız. Bu, ekranlarda daha fazla zaman geçirmekle ilgili değil; zaten geçirdiğimiz zamanı daha iyi hale getirmekle ilgili.”

“Son beş yıl benim ve şirketimiz için birçok yönden aşağılayıcı oldu. Öğrendiğim ana derslerden biri, insanların sevdiği ürünler üretmenin yeterli olmadığı.”

BİR SONRAKİ SINIR...

“İnternetin hikayesinin basit olmadığı konusunda daha fazla takdir kazandım. Her bölüm yeni sesler ve yeni fikirlerin yanı sıra yeni zorluklar, riskler ve yerleşik çıkarların bozulmasını da beraberinde getiriyor. Bu geleceğin mümkün olan en iyi versiyonunu hayata geçirmek için baştan birlikte çalışmalıyız. Gizliliğin, güvenliğin, açık standartlar ve birlikte çalışabilirliğin ilk günden itibaren metaverse’e yerleştirilmesi gerekecek.”

“Metaverse, insanları birbirine bağlamada bir sonraki sınır, tıpkı başladığımız zamanki sosyal ağlar gibi. Şu andan itibaren, Facebook değil, metaverse öncelikli olacağız. Bu, zamanla diğer hizmetlerimizi kullanmak için bir Facebook hesabına ihtiyacınız olmayacağı anlamına geliyor.”

YURT ODASINDA BAŞLAYAN, HER ŞEYİN ÖTESİNE GEÇEN BİR HİKAYE...

"Meta, kelimesi Yunanca ‘ötesi’ anlamına gelen kelimeden geliyor. Benim için her zaman inşa edilecek daha çok şey olduğunu ve her zaman hikayenin bir sonraki bölümünün olduğunu simgeliyor. Bizimki bir yurt odasında başlayan ve hayal ettiğimiz her şeyin ötesine geçen bir hikaye… Şimdiye kadar inşa ettiklerimizle gurur duyuyorum ve bundan sonra olacaklar için heyecanlıyım. Gelecek, hayal edebileceğimiz her şeyin ötesinde olacak.”