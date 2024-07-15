Facia göz göre göre gelmiş! Olay, Ankara'da meydana geldi. Geçen ay Ankara'da çıkan fırtınada tonlarca ağırlıktaki reklam panosu otobüs durağının üzerine devrilmiş. Olayda 22 yaşındaki genç kız hayatını kaybetmişti. Facianın tek sorumlusunun fırtına olmadığı ortaya çıktı. Hazırlanan ön bilirkişi raporuna göre, facia göz göre göre üstelik de tüm uyarılara rağmen gelmişti.

Habertürk Giriş: 15.07.2024 - 20:18 Güncelleme: 15.07.2024 - 20:18 facebook

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