Fahriye Evcen'den Monako'da pozlar
Tatil yapmak için rotayı Monaco'ya çeviren Fahriye Evcen, tatil fotoğraflarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı
Giriş: 07.08.2025 - 14:54 Güncelleme: 07.08.2025 - 14:54
Tatil yapmak için sık sık yurt dışına çıkan Fahriye Evcen, Londra'dan sonra rotayı Monaco'ya çevirdi.
Fahriye Evcen, tatiline ait kesitleri de sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.
Siyah straplezini beyaz bir pantolonla kombinleyen oyuncu, şehrin sokaklarında poz verdi.
