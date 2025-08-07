Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Fahriye Evcen'den Monako'da pozlar

        Fahriye Evcen'den Monako'da pozlar

        Tatil yapmak için rotayı Monaco'ya çeviren Fahriye Evcen, tatil fotoğraflarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2025 - 14:54 Güncelleme: 07.08.2025 - 14:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Londra'dan sonra Monako
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tatil yapmak için sık sık yurt dışına çıkan Fahriye Evcen, Londra'dan sonra rotayı Monaco'ya çevirdi.

        Fahriye Evcen, tatiline ait kesitleri de sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

        Siyah straplezini beyaz bir pantolonla kombinleyen oyuncu, şehrin sokaklarında poz verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Fahriye Evcen
        #Monako
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trafik tartışması aşiret kavgasına döndü!
        Trafik tartışması aşiret kavgasına döndü!
        Emlak vergisinde sert artış
        Emlak vergisinde sert artış
        Cuesta için pazarlıklar sürüyor!
        Cuesta için pazarlıklar sürüyor!
        Batuhan Kurt cinayetinde yeni gelişme! Tek sanık tekrar tutuklu
        Batuhan Kurt cinayetinde yeni gelişme! Tek sanık tekrar tutuklu
        Memurların zam pazarlığı: Talep iletildi, teklif bekleniyor
        Memurların zam pazarlığı: Talep iletildi, teklif bekleniyor
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        İşte Solskjaer'in ilk 11'i!
        İşte Solskjaer'in ilk 11'i!
        Halit Yukay’ı arama çalışmaları 3'üncü gününde
        Halit Yukay’ı arama çalışmaları 3'üncü gününde
        4 ülkeye kesik attı
        4 ülkeye kesik attı
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        "F.Bahçe turu İstanbul'da geçer!"
        "F.Bahçe turu İstanbul'da geçer!"
        Çarptığı kadının üzerinden geçip kaçmaya çalıştı!
        Çarptığı kadının üzerinden geçip kaçmaya çalıştı!
        Galatasaray, Davinson Sanchez ile masaya oturdu!
        Galatasaray, Davinson Sanchez ile masaya oturdu!
        Şehit ailelerine mektup gönderdi
        Şehit ailelerine mektup gönderdi
        Asansörün halatı koptu: Eski belediye başkanı öldü, kızı yaralandı
        Asansörün halatı koptu: Eski belediye başkanı öldü, kızı yaralandı
        Üniversiteli genç kız orman yolunda ölü bulundu
        Üniversiteli genç kız orman yolunda ölü bulundu
        Almanya'da döner krizi
        Almanya'da döner krizi
        Son kurban Gonca oldu! Kocası boğazından bıçakladı!
        Son kurban Gonca oldu! Kocası boğazından bıçakladı!
        Nereden çıktı bu Labubu çılgınlığı?
        Nereden çıktı bu Labubu çılgınlığı?
        Putin ve Trump görüşecek mi?
        Putin ve Trump görüşecek mi?