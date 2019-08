Oyuncu Fahriye Evcen'in havalimanında çekilen görüntüleri sosyal medyada çirkin yorumlara neden oldu. Oyuncu eşi Burak Özçivit ve dört ay önce dünyaya gelen bebekleri Karan ile havalimanında görülen Evcen, kiloları ile dalga geçen sosyal medya kullanıcılarına, "Her anne, her kadın çok güzeldir" demekle yetindi. Habertürk yazarları Fatih Altaylı ve Esin Övet, konuyu bugünkü köşelerine taşıdı:

FATİH ALTAYLI:

Hadi lan koca g.tlüler!

Ben sosyal medya kullanan bazı zübüklere hakaret edince kabahat oluyor ama Allah aşkına söyleyin birçoğu benim ettiğim hakaretlerden daha fazlasını hak etmiyor mu?

Oyuncu bir genç kadın bir süre önce doğum yapmış.

Allah bağışlasın bir de tatlı çocuğu olmuş.

Oyuncumuz doğum kilolarını vermemiş ya da verememiş.

Bunu da dert etmemiş.

Ki etmemesi lazım.

Sosyal medyada kilolu haliyle fotoğrafını kullanmış bir güzel.

Çok da iyi etmiş.

Ben böyle diyorum ama bir yandan da aman Allahım.

Kadına ne hakaretler.

Bu hakaretleri edenlerin büyük bölümünün Ramazan davulundan büyük kıçı, maymundan beter bir tipi vardır emin olun.

Ama ona bakmazlar.

Başkasına hakaret yağdırırlar.

Tabii sadece sosyal medyanın maskeli ortamında.

Karşı karşıya gelseler “Aman Fahriye Hanım, ne kadar hoşsunuz, kilolar da pek yakışmış, aman aman ayağınızın suyunu içeyim” falan der bu dümbükler.

O yüzden sanatçı hanımefendi hiç takmasın kafaya.

Bu eziklere inat.

Boy boy koysun fotoğraflarını.

ESİN ÖVET:

Fahriye Evcen’in son hali kadar başınıza taş düşse

Bodrum tatili dönüşü Fahriye Evcen’i havaalanında görüntülemiş haberci arkadaşlar.

Bir internet sitesi de “Fahriye Evcen’in son hali şok etti. Kilolarıyla tanınmaz halde” diye de haber yapmış.

Ardından bazı sosyal medya kullanıcıları dalga geçmiş.

Pes diyorum ben de size pes.

E be insafsızlar.

E be saygı, sevgi, aile bilmez canavarlar.

Kadın daha yeni doğum yaptı.

Dört ay olmuş dört.

Ayıp be!

Yeter.

Çekin pis dillerinizi, pis gözlerinizi kadınlardan.

Allah aşkına.

Sizin hiç mi ailenizde bir kadın doğum yapmıyor.

Sizin hiç bir ananız, bacınız, kardeşiniz yok. Bu nasıl bir ahlaksızlık. Bu nasıl bir terbiyesizlik.

Gerçekten tiksiniyorum sizden.

Gerçekten iğreniyorum.