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Fahriye Evcen: Bana çocuk bakmak kolay geliyor

İki ay önce eşi Burak Özçivit ile ikinci çocukları Kerem'e kavuşarak büyük bir sevinç yaşayan Fahriye Evcen, "Çocuklarımızın büyüme dönemi ve onlara ağırlık verdik. Bana çocuk bakmak kolay geliyor" dedi

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  • Fahriye Evcen ile Burak Özçivit: Çocuk bakmak kolay - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Burak Özçivit ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Fahriye Evcen, Etiler'deydi. Çift, spor tarzlarıyla da dikkat çekti.
  • Fahriye Evcen ile Burak Özçivit: Çocuk bakmak kolay - Magazin haberleri

    "ARTIK EVE GİDELİM"

    Ayaküstü basın mensuplarının sorularına yanıt veren ikili, "Birkaç gündür dışarıdayız. Artık eve gidelim, çocukları görelim. Bizi bekliyorlar" diyerek, otomobillerine yürüdü.
  • Fahriye Evcen ile Burak Özçivit: Çocuk bakmak kolay - Magazin haberleri

    "BANA ÇOCUK BAKMAK KOLAY GELİYOR"

    Fahriye Evcen, çocukları ve iş hayatıyla alakalı, "Bebeğimiz doğalı iki ay oldu henüz. O yüzden yavaş yavaş proje değerlendirmesi yapacağım. Şimdi çocuklarımızın büyüme dönemi ve onlara ağırlık verdik. Bana çocuk bakmak kolay geliyor. İkisi de eşit düzeyde yoruyor diyebilirim" ifadelerini kullanarak, güldü.

    Çift, daha sonra otomobillerine binerek, hızla oradan ayrıldı.
  • Fahriye Evcen ile Burak Özçivit: Çocuk bakmak kolay - Magazin haberleri

    "AĞABEYİNE BENZİYOR"

    Burak Özçivit, geçtiğimiz günlerde gazetecilere, "Karan, kardeşine alıştı. Kerem de ağabeyine benziyor. Kerem'le ikinci kez aynı mutluluğu yaşadık" açıklamasını yapmıştı.
  • Fahriye Evcen ile Burak Özçivit: Çocuk bakmak kolay - Magazin haberleri

    "KARDEŞİNİ GÖRÜNCE MUTLU OLDU"

    Öte yandan 2017'de evlenen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, ilk çocukları Karan'ı 2019'da, Kerem adını verdikleri oğullarını da iki ay önce kucaklarına almıştı. İkinci kez anne olma sevincini yaşayan Fahriye Evcen, "Her şey çok iyi geçti. Benim de bebeğin de sağlığı gayet iyi. Karan'a çok benziyor. O da kardeşini görünce çok mutlu oldu" demişti.
  • Fahriye Evcen ile Burak Özçivit: Çocuk bakmak kolay - Magazin haberleri

    İkinci kez babalık heyecanı yaşayan Burak Özçivit ise, "İlk doğumda Fahriye'yi yalnız bırakmamıştım, ikincisinde de doğuma girdim" ifadelerini kullanmıştı.
  • Fahriye Evcen ile Burak Özçivit: Çocuk bakmak kolay - Magazin haberleri

    "UYKUSUZ GECELERE ALIŞKINIM"

    Ayrıca Burak Özçivit, daha önce ikinci kez baba olmasıyla ilgili sorulara, "Biz de yeni öğrendik. İnanılmaz heyecanlıyız. Çok sevindik. O kadar yeni ki Karan'a bile söyleme fırsatımız olmadı. 'Kız mı olsun, erkek mi olsun?' modunda değiliz. Sağlıklı vatana, millete hayırlı evlat olsun, yeterli. Ben zaten uykusuz gecelere alışkınım. Karan ile stajımı tamamladım" şeklinde yanıt vermişti.

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