Bankalar tarafından başlatılan yeni müşterilere özel faizsiz kredi kampanyaları devam ediyor. Mayıs ayında birçok banka, 'Hoş Geldin Kampanyası' kapsamında 50 bin TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi veriyor. Kredi vadeleri bankaya göre değişmekle beraber en fazla 6 aya kadar vadelendirilebiliyor. İşte, 2025 faizsiz kredi veren bankalar listesi...