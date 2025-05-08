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        Haberler Bilgi Ekonomi Faizsiz kredi veren bankalar 2025: Hangi banka faizsiz kredi veriyor? Yüzde 0 faizle ihtiyaç kredisi ve taksitli nakit avans veren bankalar

        Faizsiz kredi veren bankalar listesi: 50 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veren bankalar hangileri?

        Bankaların faizsiz kredi kampanyaları devam ediyor. Yeni müşterilere özel düzenlenen kampanyalarda, 50 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veriliyor. Peki, hangi bankalarda faizsiz kredi kampanyası devam ediyor? İşte, 2025 Mayıs faizsiz kredi veren bankalar....

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2025 - 15:29 Güncelleme: 08.05.2025 - 15:29
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        1

        Bankalar tarafından başlatılan yeni müşterilere özel faizsiz kredi kampanyaları devam ediyor. Mayıs ayında birçok banka, 'Hoş Geldin Kampanyası' kapsamında 50 bin TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi veriyor. Kredi vadeleri bankaya göre değişmekle beraber en fazla 6 aya kadar vadelendirilebiliyor. İşte, 2025 faizsiz kredi veren bankalar listesi...

        2

        TÜRKİYE İŞ BANKASI FAİZSİZ KREDİ

        Türkiye İş Bankası yeni müşterilere özel 300 TL ile 25 bin TL arasında faizsiz taksitli nakit avans veriyor. Müşteriler 2-3 ay vade olmak üzere faiz nakit avans kullanabiliyor.

        3

        GARANTİ BBVA FAİZSİZ KREDİ

        Garanti BBVA, bankanın yeni müşterilerine özel en fazla 50 bin TL ve 3 ay vade olmak üzere faizsiz kredi veriyor.

        4

        ENPARA FAİZSİZ KREDİ

        Enpara yeni müşterilerine özel olmak üzere; 50 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veriyor. Kredi en fazla 6 aya kadar vadelendirilebiliyor.

        5

        AKBANK FAİZSİZ KREDİ

        Akbank yeni müşterilerine özel olarak faizsiz ihtiyaç kredisi veriyor. Bin TL ile 35 bin TL arasında verilen faizsiz kredi en fazla 6 aya kadar vadelendiriliyor.

        6

        QNB FAİZSİZ KREDİ

        QNB, yeni müştelerine 50 bin TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi veriyor. Müşteriler en fazla 3 ay vade olmak üzere faizsiz kredi seçeneğinden yararlanabilir.

        7

        TEB FAİZSİZ KREDİ

        TEB, Hoş Geldin Kredi Kampanyası kapsamında; sigortalı olmak koşulu ile Findeks notu 1850 ve üzerinde olan ve bankadan yeni hesap açan müşterilerine 3 ay vade ile 50 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veriyor.

        8

        DENİZBANK FAİZSİZ KREDİ

        Denizbank, yeni müştelerine özel yüzde 0 faizli olmak üzere 20 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi veriyor. Kredi en fazla 6 ay vadeye bölünebiliyor.

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