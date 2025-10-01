Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Faizsiz kredi veren bankalar: Ekim 2025 hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor?

        Faizsiz kredi veren bankalar: Ekim 2025 hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor?

        Ekim ayında faizsiz kredi veren bankalar listesi merak ediliyor. Kimi bankada 90 bin TL'ye kadar kredi imkanı sağlanıyor. Vadeler 3 ve 6 ay arasında değişebiliyor. Bankalar müşteri kazanmak için çeşitli kredi imkanlarına devam ediyor. Peki, hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte yanıtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2025 - 14:53 Güncelleme: 01.10.2025 - 14:53
        1

        Bankalar müşteri portföyünü genişletmek amacıyla faizsiz kredi imkanı sunabiliyor. Nakit ihtiyacı için faizsiz taksitli nakit avansta var. Faizsiz taksitli nakit avans, genellikle bankaların yeni müşterilerine özel kampanyalar dahilinde sunduğu, kredi kartının mevcut limiti üzerinden belirli bir tutarın nakit olarak çekilmesi işlemidir. Peki Faizsiz kredi veren bankalar hangisi? Ekim 2025 hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor?

        2

        TÜRKİYE İŞ BANKASI

        Türkiye İş Bankası, yeni müşterilere özel 55 bin liraya kadar faizsiz kredi veriyor.

        - 3 ay vade ile 25 bin lira taksitli nakit avans,

        - 1 ay vade ile 30 bin liraya varan ek hesap.

        3

        AKBANK

        Akbank yeni müşterilere özel yüzde 0,99 faiz oranıyla 100 TL kredi imkanı sunuyor.

        Mobilden Akbank'lı olanlara özel %0,99 faizli, 6 ay vadeli 100.000 TL kredi fırsatı!

        4

        DENİZBANK

        DenizBank, yeni müşterilerine 90 bin liraya varan faizsiz kredi veriyor.

        - 3 ay vade ile 65 bin liraya kadar kredi,

        - 3 ay vade ile 25 bin liraya varan taksitli nakit avans.

        5

        GARANTİ BBVA

        Garanti BBVA, faizsiz olmak üzere toplamda 75 bin lira nakit kredi imkânı sunuyor.

        - 3 ay vadeyle 25 bin liraya varan faizsiz nakit avans,

        - 3 ay vade ile 50 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi.

        6

        QNB

        QNB, toplamda 85 bin TL faizsiz kredi veriyor.

        - 3 ay vade ile faizsiz 60 bin TL kredi,

        - 3 ay vadeli olmak üzere faizsiz 25 bin TL nakit avans.

