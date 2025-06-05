Bankalar, müşteri sayısını artırmak ve finansal çözümler sunmak amacıyla faizsiz kredi kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Hem kamu bankaları hem de özel finans kuruluşları, bireysel müşterilere yönelik 50 bin TL’ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi ya da taksitli nakit avans seçenekleri sunuyor. Bu kampanyalarda geri ödeme süreleri genellikle 3 ila 6 ay arasında değişiyor. İşte, güncel faizsiz kredi kampanyaları ve sunan bankalara dair tüm detaylar…