Fakel - Shinnik maçı istatistikleri

Rusya FNL heyecanı devam ediyor. Fakel, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Shinnik takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 18:00. Fakel, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Shinnik, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 357 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Fakel kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Shinnik sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Fakel son haftadaki Gazovik Orenburg müsabasında 5-0 yenildi.

Shinnik, Shakhter-Volga-Olimpiets karşılaşmaında 1-2 yenildi.

Fakel, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Fakel, kendi sahasında 1 gol attı, 2 gol yedi.

Shinnik, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Shinnik, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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