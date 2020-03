Galatasaray'ın Radamel Falcao, beIN Sports'a özel açıklamalar da bulundu. Kolombiyalı futbolcunun pek çok konuda verdiği cevaplardan öne çıkanlarını sizler için derledik.

- Galatasaray'ı tercih etme sebebi...

"Monaco ile sözleşmemin son senesinde olduğum için önümde çok fazla fırsat vardı. Fakat Galatasaray her sezon şampiyonluğu hedefleyen bir takım. Bu amacı ve bu amaca ulaşmak için sahip olduğu tutku kalbimi kazandı. O süreç ailemle birlikte seçenekleri değerlendirmekle geçti. Dil de karar vermedeki kriterlerimizden birisiydi. Bizim için fantastik ve özel bir tecrübe olacağını düşündüğümüz için Galatasaray'ı seçtik. Sportif anlamda da bu bizim için avantajdı. Galatasaray gibi bir kulübe imza atmak unutulmazdı. Galatasaray benimle ilk temasa geçtiğinde Muslera ile konuştum. Daha önce görüşmemiştim, ona kulüp ve ülke ile ilgili sorular sordum. Onun görüşmeleri önemliydi. Bana gelmemin doğru olacağını söyledi. Bu da Monaco'dan ayrılışımı kolaylaştırdı. Son günlerde de transferim gerçekleşti. Muslera, Selçuk ile birlikte büyük bir kaptan ve lider. Bana ve aileme çok yardımcı oldu.Mondragon ve Arda Turan ilk olarak İstanbul'un büyük bir şehir olduğundan bahsettiler. Galatasaray'ın her zaman kazanmayı hedefleyen bir kulüp olduğunu söylediler. Bence bu bir futbolcu için çok önemlidir. Her daim takımımız için elinizden gelenin en iyisini vermeye çalışırsınız. Bu tip şeylerle beni ikna ettiler ve kulübün tutkusunu bana da yansıttılar."

- Galatasaray taraftarlarının kendisini karşılaması

"Benim için özel bir tecrübeydi. Kariyerimde daha önce oynadığım hiçbir takımda böyle bir karşılama olmadı. Kızlarım ve eşim de daha önce böyle bir şeye tanık olmamışlardı. Onlar için de unutulmaz bir andı. Galatasaray'a gelmenin bir fırsat olduğunu gördük. Bu sayede o andan itibaren karşılamaya gelen insanları ailemiz gibi görmeye başladık."

- Galatasaray-Fenerbahçe derbisi...

"Türkiye Ligi için büyük bir derbi. Arjantin'de River-Boca derbisi yaşadım. Benfica-Porto ve Atletico Madrid-Real Madrid derbilerinde forma giydim. Manchester United-Liverpool derbisi de önemlidir. Bana kalırsa Galatasaray-Fenerbahçe derbisindeki atmosfer farklı ve güzeldi. Fenerbahçe'yi sahasında yenme fırsatını bulduk. Bu maç takımın bağını kuvvetlendirdi ve gücünü gösterdi. En önemlisi ise derbi ruhunun bir futbol festivali şeklinde görülmesiydi. Çocuklu aileler de maçı izleme şansı buldu ve bence bu derbi atmosferini yaşamak küçükler için gelecek adına oldukça aydınlatıcı."

- Fenerbahçe maçında penaltı kullanmadan önce neler hissetti?

"Uzun süredir kazanamama serisine sahiptik. Kazanmamız için mutlaka gole çevirmem gereken bir penaltının başındaydım. Konsantre oldum. Gol atma hedefimin olması bana o an için büyük bir sorumluluk yükledi."

- İkinci yarıda çıkışa geçmeleri...

"Bence çalışma ve zaman iyi sonuçları getirdi. Sezon başında birçok isim transfer döneminin son günlerinde geldi. Yeni bir takımın zamana, birlikte çalışmaya, birbirini tanımaya ve adaptasyona ihtiyacı vardır. Sezonun ikinci yarısıyla Galatasaray ne kadar etkili oyunculara sahip olduğunu gösterdi. Hem bireysel hem takım anlamında. İyi sonuçlar bu aralarda geldi. Çünkü gerçekten birlikte çalışmaya ve zamana ihtiyaç duyuyorduk. Bugün birçok takım şampiyonluk yarışı için rekabet hâlinde. Hepsi çok yarışmacı takım. Hepsi maçlarda en sonuna kadar mücadele edeceklerini gösteriyorlar. Şampiyonluk mücadelesinde hepsi iyi takım, hepsinin iyi oyuncuları var. Son haftaya kadar zorlu bir yarış olacak."

- VAR sistemi

"Bence herkesin tartıştığı belirli bir pozisyonda devreye girerek doğru karara yönlendirmesi olumlu. Pozisyonlara dair yorumlar herkes için farklı olabilir. Siz farklı bir şey iddia edersiniz, ben farklı bir şey düşünürüm. Benim hoşuma giden bir sistem. Çünkü iki santimetreyle golün ofsayt olup olmadığı belirlenebiliyor. Bu sayede hiçbir oyuncu karara itiraz edemiyor. Gol çizgisi teknolojisi de pozisyonları daha belirgin ve daha anlaşılır hâle getiriyor. Pozisyonların ağır çekimde gösterilmesi hakemlerin doğru karar vermesini zorlaştırıyor. Bence VAR sisteminde pozisyon tekrarları bu şekilde kullanılmamalı."

- 2022 Dünya Kupası

"Oynama inancına sahibim. Rekabetçi ve tutkulu bir kulüp olan Galatasaray'a gelerek kariyerimi devam ettirme kararı aldım. Umarım ki bu turnuvada oynayabileceğim. Her sene için ayrı ayrı ilerliyorum. Neler olacağını göreceğiz."

- Fatih Terim...

"Çok tecrübeli bir antrenör. Çalıştığım farklı takımlardaki antrenörler tecrübelerini iyi şekilde yansıtamıyordu. Fatih Terim, bana başarılı olduğum dönemlerdeki antrenörleri hatırlattı. Her durumda sorumluluğu alan bir apısı var. Son sözü söyleyerek futbolcularla teknik adam arasındaki durumu belirliyor. Uzun süreli tecrübeye ve futobl bilgisine sahip. Birlikte hedeflerimizi geliştirmeye çalışacağız."