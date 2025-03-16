Fall, Alanya’yı yine boş geçmedi

Kasımpaşa milli maç arasına öncesinde 2-1’lik Alanyaspor galibiyetiyle rahat bir nefes aldı. 4 maç sonra 3 puanı hatırlayan Paşa galibiyete Fall ve Hajradinovic’in golleriyle uzandı.

Mücadelede gol perdesini açan Mamadou Fall, Alanyaspor’u bir kez daha boş geçmedi.

Türkiye’ye Kasımpaşa formasıyla 2021-22 sezonunda adım atan Fall, Alanyaspor karşısında 7 maçta 7 gol kaydetti. Süper Lig’de siftahı 13 Şubat 2022’de Alanyaspor karşısında yapan tecrübeli yıldız sonraki sezonda ise Alanyaspor ağlarına iki gol birden bıraktı. 2022-23 sezonundaki Alanyaspor deplasmanını da boş geçmeyen Fall geçen sezonki iki maçta da birer gol kaydetti.

Bu sezon ilk yarıdaki mücadelede gol kaydedemeyen Fall bu karşılaşmayla birlikte serisine devam etmiş oldu. 33 yaşındaki futbolcu bu sezon en skorer dönemlerinden birini geçiriyor. Forma giydiği 27 maçta 7 gol kaydeden Fall 3 golün de hazırlayıcısı oldu ve doğrudan 10 gollük katkı sağladı.