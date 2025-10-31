Fantastik İstanbul Film Festivali sona erdi

Sinema dünyasından yerli-yabancı birçok önemli isimi bir araya getiren Fantastik İstanbul Film Festivali, Nişantaşı City’s'te düzenlenen ödül gecesiyle sona erdi. Gecede Okan Bayülgen Ulusal Uzun Altın Cüce Ödülü'nü Ezel Akay'a takdim etti. Ben Wheatley'nin Uluslararası Onur Ödülü'nü festivalin Artistik Direktörü Kerem Akça verdi. Akça, “Fantastik İstanbul” adının doğuş hikâyesini ve festivalin vizyonunu şu sözlerle anlattı: “Fantastik İstanbul’u kurarken dünyadaki Fantasporto ve Fantasia gibi festivallerden ilham aldık. Türkiye’de yenilikçi yönetmenlere alan açan bir platform oluşturmak istedik. Bu festival, hem ulusal hem de uluslararası ölçekte özgün yapımlara kapı aralıyor.”

Festivalde "Altın Cüce En İyi Ulusal Film" ödülü ise yönetmenliğini Ezel Akay'ın üstlendiği 2006 yapımı "Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?" filmine verildi. "Cam Sehpa" filminin prömiyeriyle başlayan Fantasistanbul 2025, Ben Wheatley'in "Bulk"ın Güney Avrupa prömiyeriyle kapanış yaptı.

Festivalin danışma kurulunda Alex Proyas, Kıvanç Baruönü, Pınar Toprak, Gökhan Tiryaki, Can Evrenol ve Colin Geddes gibi önemli isimler yer alırken; Ulusal Fantastik Film Yarışması’nın Jüri Başkanlığı'nı Okan Bayülgen üstlendi.