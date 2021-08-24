HABERTURK.COM

İnternetin en büyük film veri tabanı IMDb, her hafta sitede ismi en çok aratılan ve forumlarda hakkında en çok konuşulan oyuncuların yer aldığı 'Starmetre' adlı bir liste hazırlıyor.

FARAH ZİRVEDE

Farah Zeynep Abdullah, bu hafta 'Starmeter' adlı listede 11 milyonu aşkın oyuncu arasında 406'ncı oldu. Abdullah, Türk oyuncular arasında ise zirvede yer aldı. Ünlü oyuncuyu, 2'nci sırada Hande Erçel, 3’üncü sırada da Can Yaman takip etti.

BERGEN'İ CANLANDIRACAK

'Acıların Kadını' olarak anılan ve önce yüzüne kezzap atılan sonrasında da öldürülen şarkıcı Bergen’in hayatının anlatılacağı filmde başrol Farah Zeynep Abdullah'ın oldu.

Serenay Sarıkaya'nın zamanlaması uymadığı için 'Bergen'de yer alamayacağını açıklamasının ardından Farah Zeynep Abdullah, (31) teklifi kabul etti.

Son dönemin popüler oyuncuları arasında yer alan Abdullah, Bergen'in fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak, yeni projesini duyurdu. Film, Şubat 2022'de sinemaseverlerle buluşacak.

2 AYDIR BİRLİKTELER

Öte yandan bir dönem Ahmet Rıfat Şungar ve Doğu Demirkol gibi isimlerle aşk yaşayan Farah Zeynep Abdullah, yeni bir ilişkiye yelken açtı. Ünlü oyuncu, 'DJ Artz' lakaplı müzik prodüktörü Efe Çelik ile birliktelik yaşıyor.