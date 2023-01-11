Fare uyarısı: Yakılmalı ya da gömülmeli!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Fare uyarısı: Yakılmalı ya da gömülmeli!
ABONE OL

Zehirlenen fareler için uyarı: Yakılmalı ya da gömülmeli!

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, doğadaki doğal dengenin bozulduğu alanlarda sayılarının artmasıyla tarlalardaki verimi oldukça düşüren tarla fareleri ile ilgili uyarılarda bulundu. Sağlam, sayılarının kontrol altında tutulması amacıyla uygulanan zehir yöntemi sonrasında ölen farelerin toplanıp gömülmesi ya da yakılması gerektiğini vurguladı

Fare uyarısı: Yakılmalı ya da gömülmeli!
İHA

Tarla fareleri, 10-70 cm derinlikteki toprak altı galerilerinde yaşıyor. Yılda 4-6 doğum yapan farelerin, her doğumunda ortalama 5- 6 yavru doğuyor. Doğan yavrulardan ortalama yüzde 40 kadarının çeşitli nedenlerle öldüğü belirtiliyor. Doğumdan 15-20 gün sonra beslenmeye başlayan yavruların ortalama ömürleri 3-4 yıl olarak biliniyor.

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, fareler beslendikleri alanda 3 çeşit delik açıyor. Bunlar beslenme, hafriyat (toprak çıkarma) ve dışkılama deliklerinden oluşuyor. Bunlara karşı yapılan kimyasal mücadelede bu deliklerin tanınması önemli veri olarak görülüyor. Beslenme delikleri dışındaki deliklere bırakılan zehirli yemi yemeyen farelerin, hafriyat deliklerinde toprak birikintileri, dışkılama deliğinde dışkıları, beslenme deliğinde ise yiyecek kalıntıları bulunuyor.

YİYECEK BULAMAYINCA NE YAPIYORLAR?

Kültür bitkileri ile çayır-mera bitkilerinin yeşil aksam, tohum ve meyvelerini, ayrıca yiyecek bulamadığı durumlarda meyvelik ve ormanlarda fidanların gövdelerini (özellikle kök boğazı) yemek, kemirmek, kesmek ve kirletmek suretiyle zarar yapan tarla fareleri, beslendikleri alandaki besin tükendiğinde başka alanlara da geçerek zararlarına devam ettikleri belirtiliyor.

ZARAR DERECELERİ YÜZDE 100'E KADA ULAŞABİLİYOR

Sıcak aylarda yeşil, serin aylarda kuru yemi fazla tüketen farelerin erginleri günde ortalama 15-17 gram yeşil, 10-13 gram kuru yem tüketiyor. Zarar dereceleri popülasyon yoğunluğuna bağlı olarak yüzde 100'e kadar ulaştığı ifade ediliyor. Deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yüksekliğe kadar bitki olan hemen her yere yayılım gösterebiliyorlar.

TARLA FARELERİNİN DOĞAL DÜŞMANLARI

Tarla farelerinin başlıca doğal düşmanları ise kedi, köpek, tilki, gelincik, sansar, baykuş, leylek, kerkenez kuşu, atmaca, doğan, şahin, kartal ve yılan. Doğal dengenin bozulmadığı alanlarda, bu doğal düşmanlar tarla farelerini büyük ölçüde baskı altında tutuyor. Derin toprak işlemesi, münavebe, tarla temizliği, gibi önlemlerle tarla farelerinin zararları bir dereceye kadar azaltılabilirken, sistemleri su ile doldurmak ve kapan kullanmak suretiyle le fareler kontrol altına alınabiliyor.

"VERİM VE KALİTEYİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE TEHDİT EDİYOR"

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam da konuya ilişkin yaptığı açıklamada çiftçileri uyarıp, şu bilgileri verdi:

"Tarla fareleri, gerek bölgemiz ve gerekse de ülke genelinde tarımsal üretimde verim ve kaliteyi önemli ölçüde tehdit eden bir zararlı olup; kimyasal mücadele, iklim şartları uygun olduğu sürece her zaman yapılabilir. Ancak en uygun ve etkili mücadele zamanı; kıştan çıktıkları ve en zayıf oldukları ilkbahar mevsimi ile kışa girişten hemen önce sonbahardır.

BESLENME DELİKLERİNİN İÇİNE BIRAKILMASI ÖNEMLİ

Tarla fareleriyle bulaşık alanlarda 25 metrekarede 5 işlek delik sayıldığında mücadeleye başlanmalıdır. İlaçlama öncesinde buradaki tüm delikler kapatılıp, 3 gün sonra açılan deliklere, zehirli yemler her deliğe 5 adet olacak şekilde, el değmeden delik içlerine bırakılarak bu delikler kapatılmalıdır. Zehirli yemlerin tarla farelerinin beslenme deliklerinin içine bırakılmasına özen gösterilmelidir.

FARE ÖLÜLERİ TOPLANIP YAKILMALI VEYA GÖMÜLMELİDİR

Uygulamanın tamamlanmasından sonra, ilaçlanan alan mutlaka kontrol edilerek fare ölüleri toplanıp yakılmalı veya derince bir çukura gömülmelidir. Tarla faresi mücadelesinde toplu ve tarama mücadele esas olduğundan, zararlının bulunduğu alandaki bütün tarlalar ve tarla kenarları ile çevredeki sulama kanallarında bulunan işlek delikler ilaçlanmalıdır. Bol bereketli bir üretim sezonu diliyorum" dedi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Yuva köyündeki faciada ölen kişinin kanında arsenik çıktı!
GÜNDEM Yuva köyündeki faciada ölen kişinin kanında arsenik ...
Son dakika: AK Parti ve MHP heyetlerinde başörtüsü zirvesi
GÜNDEM AK Parti ve MHP heyetleri görüşüyor
Antalya TOKİ kura tarihleri 2023: Antalya TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TOKİ Antalya kura çekimi takvimi
GÜNDEM Antalya TOKİ kura tarihleri açıklandı!
KOCAELİ TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2023 | İzmit, Derince, Gebze, Körfez, Dilovası, Kandıra TOKİ Kocaeli kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM TOKİ Kocaeli kura çekim tarihleri belli oldu!
Son dakika: Canan Kaftancıoğlu Fahrettin Altun'a hakaret davasında beraat etti!
GÜNDEM Kaftancıoğlu beraat etti
İstanbullular bir yılın 89 saatini trafikte kaybediyor
GÜNDEM İstanbullular bir yılın 89 saatini trafikte ...
MSB: Ülkeye sızmaya çalışan 8 terör örgütü mensubu yakalandı
GÜNDEM MSB: Ülkeye sızmaya çalışan 8 terör örgütü mensubu ...
AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2023 Açık Lise 2. dönem kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı?
GÜNDEM AÖL kayıt yenileme ne zaman?
Son dakika haberler: Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi: Davayı kapatmaya çalışıyorlar!
GÜNDEM Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi: Davayı kapatmaya ...
Son dakika: İstiklal saldırısında düğmeye terörist Ahlam Albashir mi bastı? - Güncel haberler
GÜNDEM İstiklal saldırısında düğmeye o mu bastı?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.