Polisler her arabanın arkasına bu yüzden dokunuyor!

Fare uyarısı: Yakılmalı ya da gömülmeli!

İHA

Tarla fareleri, 10-70 cm derinlikteki toprak altı galerilerinde yaşıyor. Yılda 4-6 doğum yapan farelerin, her doğumunda ortalama 5- 6 yavru doğuyor. Doğan yavrulardan ortalama yüzde 40 kadarının çeşitli nedenlerle öldüğü belirtiliyor. Doğumdan 15-20 gün sonra beslenmeye başlayan yavruların ortalama ömürleri 3-4 yıl olarak biliniyor. Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, fareler beslendikleri alanda 3 çeşit delik açıyor. Bunlar beslenme, hafriyat (toprak çıkarma) ve dışkılama deliklerinden oluşuyor. Bunlara karşı yapılan kimyasal mücadelede bu deliklerin tanınması önemli veri olarak görülüyor. Beslenme delikleri dışındaki deliklere bırakılan zehirli yemi yemeyen farelerin, hafriyat deliklerinde toprak birikintileri, dışkılama deliğinde dışkıları, beslenme deliğinde ise yiyecek kalıntıları bulunuyor. YİYECEK BULAMAYINCA NE YAPIYORLAR? Kültür bitkileri ile çayır-mera bitkilerinin yeşil aksam, tohum ve meyvelerini, ayrıca yiyecek bulamadığı durumlarda meyvelik ve ormanlarda fidanların gövdelerini (özellikle kök boğazı) yemek, kemirmek, kesmek ve kirletmek suretiyle zarar yapan tarla fareleri, beslendikleri alandaki besin tükendiğinde başka alanlara da geçerek zararlarına devam ettikleri belirtiliyor.

ZARAR DERECELERİ YÜZDE 100'E KADA ULAŞABİLİYOR Sıcak aylarda yeşil, serin aylarda kuru yemi fazla tüketen farelerin erginleri günde ortalama 15-17 gram yeşil, 10-13 gram kuru yem tüketiyor. Zarar dereceleri popülasyon yoğunluğuna bağlı olarak yüzde 100'e kadar ulaştığı ifade ediliyor. Deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yüksekliğe kadar bitki olan hemen her yere yayılım gösterebiliyorlar. TARLA FARELERİNİN DOĞAL DÜŞMANLARI Tarla farelerinin başlıca doğal düşmanları ise kedi, köpek, tilki, gelincik, sansar, baykuş, leylek, kerkenez kuşu, atmaca, doğan, şahin, kartal ve yılan. Doğal dengenin bozulmadığı alanlarda, bu doğal düşmanlar tarla farelerini büyük ölçüde baskı altında tutuyor. Derin toprak işlemesi, münavebe, tarla temizliği, gibi önlemlerle tarla farelerinin zararları bir dereceye kadar azaltılabilirken, sistemleri su ile doldurmak ve kapan kullanmak suretiyle le fareler kontrol altına alınabiliyor. "VERİM VE KALİTEYİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE TEHDİT EDİYOR" İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam da konuya ilişkin yaptığı açıklamada çiftçileri uyarıp, şu bilgileri verdi: "Tarla fareleri, gerek bölgemiz ve gerekse de ülke genelinde tarımsal üretimde verim ve kaliteyi önemli ölçüde tehdit eden bir zararlı olup; kimyasal mücadele, iklim şartları uygun olduğu sürece her zaman yapılabilir. Ancak en uygun ve etkili mücadele zamanı; kıştan çıktıkları ve en zayıf oldukları ilkbahar mevsimi ile kışa girişten hemen önce sonbahardır.