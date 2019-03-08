Farenin sırtında öyle bir şey yetişti ki...

Hindistan'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Datar Singh adlı çiftçi tarlasına gittiğinde sırtında soya filizi büyümüş canlı haldeki bir sıçanla karşılaştı. Kesin olarak bilinmese de sıçanın sırtındaki yaranın içine düşen bir tohumun filizlendiği tahmin ediliyor