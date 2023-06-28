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Farklı Müslüman ülkelerin birbirinden ilginç Kurban Bayramı gelenekleri!

Dünyanın farklı coğrafyalarında Kurban Bayramı Müslüman ülkelerde kutlanıyor. Her ülke Kurban Bayramı'nı kutlarken kendi kültür ve geleneklerini de yansıtıyor. Milyonlarca insanın ibadetini yerine getirdiği bu dönemde ilginç gelenekler gün yüzüne çıkıyor. İşte, farklı Müslüman ülkelerin birbirinden ilginç Kurban Bayramı gelenekleri...

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  • Farklı Müslüman ülkelerin birbirinden ilginç Kurban Bayramı gelenekleri!

    KAZAKİSTAN

    Kazakistan, Kurban Bayramı'nı ilginç gelenekleri ile kutlayan ülkelerden birisi. İnsanlar Kurban Bayramı coşkusu ile bayram namazının ardından camilerin bahçelerinde gerçekleştirdikleri çeşitli etkinlikler ve geleneksel spor müsabakaları ile bayramı karşılıyor.

     
  • Farklı Müslüman ülkelerin birbirinden ilginç Kurban Bayramı gelenekleri!

    MALEZYA

    Malezya'da Budistler ve Müslümanlar ortak bir yaşam paylaşıyor. Bu nedenle iki farklı inancın ritüelleri de birbiri içerisinde etikileşim halinde. Örnek olarak uzun yıllardır Malezya'daki Kurban Bayramlarında, sokaklar ve kurban hayvanları çeşitleri şekillerde süslenir hatta boyanarak sergilenir.

     
  • Farklı Müslüman ülkelerin birbirinden ilginç Kurban Bayramı gelenekleri!

    CEZAYİR

    Cezayir'de hala devam eden bazı Kurban Bayramı gelenekleri var. Cezayir'de kurban ibadeti genellikle üçüncü gün yerine getirilir. Aynı gün içerisinde ülkenin farklı noktalarında vatandaşlar bir araya gelerek yaşadıkları bölgelerde kalabalık sofralar kurar. Bu bayram sofralarının vazgeçilmez lezzeti ise "melfuf" ismini veridkleri geleneksel lahana sarması bir yemektir.

     
  • Farklı Müslüman ülkelerin birbirinden ilginç Kurban Bayramı gelenekleri!

    FİLİPİNLER

    Filipinler'deki Müslümanlar, Kurban Bayramı'nda oldukça ilginç bir geleneği yaşatmayı bugün bile sürdürüyor. Kurban ibadetini yerine getirebilecek ekonomik güce sahip olan Müslümanlar, Kurban Bayramı'nın ilk gününde herkese açık ziyafet sofraları kurar.

    Sofradaki en önemli yiyecek ise kurban eti olur. İsteyenler, ziyafet sofrasındaki yiyeceklerden evlerine de götürebilir. Bununla beraber ziyafeti düzenleyen kişiler, sofradaki sandalyelerin her birinin altında bir miktar para da gizler, bu paralar da sandalyede oturan kişilerin olur.

     
  • Farklı Müslüman ülkelerin birbirinden ilginç Kurban Bayramı gelenekleri!

    FAS

    Kurban Bayramı, Fas'ta aynı zamanda "Büyük Bayram" olarak da bilinir. Bu büyük gün için hazırlıklar, günler öncesinde başlar ve yılın en hızlı dönemidir. Onlarca insan bayram döneminde yer değiştirir. Bununla beraber Fas'ta yaşanan ekonomik gelişmeler de Kurban Bayramı'nı şekillendirir.

    Hükumet, memur maaşlarını bayramdan önce yatırır ve bankalarda Kurban Bayramı'na özel krediler verir. Ancak Fas'taki en ilginç Kurban bayramı geleneği bayram gününde ortaya çıkar. Faslılar "hayır getireceğine" inandıkları için, kurbanlık hayvanların boynuzları arasına kına yakar.

     
  • Farklı Müslüman ülkelerin birbirinden ilginç Kurban Bayramı gelenekleri!

    TÜRKMENİSTAN

    Türkmenistan'da bayram namazının ardından, kurban ibadeti yerine getirilir. Bununla beraber Türkmenistan'da Kurban Bayramı, pek çok ülkedekinden farklı olarak, bir karnaval havasında geçer. Ülkede, Kurban Bayramı'na özel konserler ve eğlenceler düzenlenir.

    Kurban Bayramı gelenekleri arasında bayram boyunca ülkenin sokaklarını dolduran salıncakları vardır. Geleneksel kıyafetler ile bayramı kutlayan Türkmenistanlılar, salıncaklarda sallanarak gühanlarından arınacaklarına inanırlar.

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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