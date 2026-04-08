        Faruk Acar'dan Muhammed Wishah'ın Gazze'de katledilmesine sert tepki

        Faruk Acar'dan Muhammed Wishah'ın Gazze'de katledilmesine sert tepki

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Al Jazeera muhabiri Mohammed Wishah'ın Gazze'de "alçakça katledilmesinin derin üzüntüsünü" yaşadıklarını belirterek "Artık sözün bittiği yerdeyiz" kullandı

        Giriş: 08.04.2026 - 23:09 Güncelleme:
        Acar'dan sert tepki

        Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar şu ifadelere yer verdi:

        Al Jazeera muhabiri Mohammed Wishah’ın Gazze’de alçakça katledilmesinin derin üzüntüsünü hep birlikte yaşıyoruz. Katil İsrail, kirli emellerine ulaşamadığında dünyayı ateşe vermeye kalkan oyun bozan ukala bir serseri gibi davranmakta; her türlü insani değerden sıyrılmış, gözü dönmüş bir canilikle masum sivillere ve basın mensuplarına saldırmaktadır. Artık sözün bittiği yerdeyiz; tekdir ile uslanmayan bu barbarlığın sonunun getirilmesi, küresel barış ve insanlık onuru için kaçınılmaz bir zorunluluktur. İnanıyoruz ki “Daha Adil Bir Dünya Mümkündür” ve Türkiye, bu evrensel adalet için sonuna kadar mücadele etmeye devam edecektir.

        Erzurumdaki tarihi Rus Kilisesi kütüphane olarak hizmet verecek

        Erzurum'un Oltu ilçesinde bulunan tarihi Rus Kilisesi, "Kültür Hazineleri Gençler ile Buluşuyor Projesi"yle modern bir halk kütüphanesi olarak hizmet verecek. (AA)

