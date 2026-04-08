Faruk Acar'dan Muhammed Wishah'ın Gazze'de katledilmesine sert tepki

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar şu ifadelere yer verdi:

Al Jazeera muhabiri Mohammed Wishah’ın Gazze’de alçakça katledilmesinin derin üzüntüsünü hep birlikte yaşıyoruz. Katil İsrail, kirli emellerine ulaşamadığında dünyayı ateşe vermeye kalkan oyun bozan ukala bir serseri gibi davranmakta; her türlü insani değerden sıyrılmış, gözü dönmüş bir canilikle masum sivillere ve basın mensuplarına saldırmaktadır. Artık sözün bittiği yerdeyiz; tekdir ile uslanmayan bu barbarlığın sonunun getirilmesi, küresel barış ve insanlık onuru için kaçınılmaz bir zorunluluktur. İnanıyoruz ki “Daha Adil Bir Dünya Mümkündür” ve Türkiye, bu evrensel adalet için sonuna kadar mücadele etmeye devam edecektir.