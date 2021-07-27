Fas’ta hükümetin büyük ortağı olan Adalet ve Kalkınma Partisi: Tunus’taki gelişmeler üzüntü verici

AA

Partisinin başkent Rabat'taki seçim programı sunumunun ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan El-Amrani, Tunus’taki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tunus’ta olanların kendilerine acı verdiğini belirten El-Amrani, "Bölgedeki demokratik atılımlara ilham veren Tunus tecrübesi (2011 devrimini işaret ederek) için üzüntü duyuyoruz." diye konuştu.

“Tunuslu kardeşlerimize saygımızdan dolayı iç işlerine müdahale etmiyoruz” diyen El-Amrani, "Tunus tecrübesi için elimiz kalbimizde, devrimi yapan Tunuslular krizin üstesinden gelebilir." ifadelerini kullandı.

-Tunus’ta ne olmuştu?

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz pazar günü akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla, Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Said ayrıca kendisini Başsavcı ilan ederek yargının alanına da müdahale etmişti.

Hükümete yönelik bu darbe girişiminin ardından askerler, Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini Meclise almamıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın "darbe" olduğunu vurgulamıştı.