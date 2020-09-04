Fasulye turşusu kış aylarında yemeklerin yanına çok yakışan yapımı kolay ve lezzetli bir turşudur. Yazın yemeğini yaptığımız bu sebzenin kışın ise turşusunu yaparak faydalarından yarar sağlarız.

Fasulye Turşusu İçin Gereken Malzemeler:

2 kg taze fasulye

Sarımsak

Üzüm sirkesi

Kaya tuzu

Fasulye Turşusu Yapılışı:

Taze fasulyelerin uç kısımlarını ve kılçıklarını ayıklayın.

İyice yıkayın.

Daha sonra hepsini kaynamış olan suya koyun.

Hafif diriliği gidip, rengi sararana kadar bekletin.

Sonra soğuk su dolu olan bir kâseye alın.

Süzgece alıp süzülmesini bekleyin.

Fasulyeleri cam kavanoza, aralarına sarımsak koyarak yerleştirin.

1 su bardağından biraz fazla sirkeyi büyük bir kâseye alın.

İçine 2 yemek kaşığı dolusu kaya tuzu ekleyin.

Üzerine de 4-4,5 su bardağı su koyup, güzelce karıştırın.

Fasulyelerin olduğu kavanoza boşaltın.

Kavanoz ağzını da sıkıca kapatın.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Serin ve güneş almayan bir ortamda 2 hafta olması için yeterli.

Fasulyeleri kaynar suda çok fazla bekletmeyin.

Fasulyeler çok yumuşarsa turşunuz güzel olmaz.