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Haberler Televizyon 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' Bloomberg HT'de! İşte bu haftaki konukları
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'Fatih Altaylı ile Bire Bir' Bloomberg HT'de

Siyasetten uzak bambaşka bir sohbet... 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' Bloomberg HT'de. Fatih Altaylı, bu akşamki konuklarıyla birlikte izleyicilere yine keyifli bir sohbet sunacak

'Fatih Altaylı ile Bire Bir' Bloomberg HT'de! İşte bu haftaki konukları
İşte bu haftaki konukları
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HABERTURK.COM

Siyasetten alabildiğince uzak, güncele olabildiğince yakın... Yaşam, sanat, bilim, hobiler, spor; hayatı güzelleştiren ve günün merak edilen her şey 'Fatih Altaylı ile Bire Bir'de yer alıyor.

Fatih Altaylı'nın bu akşamki konukları, yönetmen Işıl Kasapoğlu, oyuncu İlker Aksum, müzisyen Selin Geçit, sanatçı Lal Batman ve şef Özgür Üstün olacak.

Ekranlara Bloomberg HT'den yansıyan 'Fatih Altaylı ile Bire Bir'de Fatih Altaylı, bu akşamki konuklarıyla birlikte izleyicilere yine keyifli bir sohbet sunacak.

'Fatih Altaylı ile Bire Bir', bu akşam saat 23.10'da kazananların kanalı Bloomberg HT'de!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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