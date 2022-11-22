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'Fatih Altaylı ile Bire Bir'in bu haftaki konukları

Siyasetten uzak bambaşka bir sohbet... 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' Bloomberg HT'de. Fatih Altaylı, yarın akşamki konuklarıyla birlikte izleyicilere yine keyifli bir sohbet sunacak

'Fatih Altaylı ile Bire Bir'in bu haftaki konukları
'Fatih Altaylı ile Bire Bir'in bu haftaki konukları
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"Siyasetten alabildiğince uzak, güncele olabildiğince yakın... Yaşam, sanat, bilim, hobiler, spor; hayatı güzelleştiren ve günün merak edilen her şey 'Fatih Altaylı ile Bire Bir'de yer alıyor.

Fatih Altaylı'nın bu haftaki konukları; oyuncu Şevket Çoruh, müzisyen Gökçe, senarist Ece Yörenç ve yemek yazarı Gaye Şahin oluyor.

Ekranlara Bloomberg HT'den yansıyan 'Fatih Altaylı ile Bire Bir'de Fatih Altaylı, yarın akşamki konuklarıyla birlikte izleyicilere yine keyifli bir sohbet sunacak.

'Fatih Altaylı ile Bire Bir', yarın saat 23.10'da kazananların kanalı Bloomberg HT'de!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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